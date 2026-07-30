UPTET 2026 Result, Date, Time, Link Live Updates: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि परिणाम किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में

UPTET 2026 परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही परिणाम घोषित करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें।

UPTET परीक्षा उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक बनने की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को UPTET प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसकी वैधता अब आजीवन (Lifetime) कर दी गई है।

दो स्तरों पर हुई थी परीक्षा

UPTET 2026 परीक्षा दो पेपर में आयोजित की गई थी।

पेपर-1: कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

पेपर-2: कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

जो उम्मीदवार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने की पात्रता चाहते थे, उन्होंने दोनों पेपर दिए थे।

UPTET 2026 पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?

परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे।

सामान्य वर्ग: 60% अंक यानी 150 में से कम से कम 90 अंक।

ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग: 55% अंक यानी लगभग 82.5 अंक।

कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को UPTET पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

ऐसे डाउनलोड करें UPTET Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स के जरिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

स्टेप 1. UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें।

मेरिट लिस्ट भी हो सकती है जारी

रिजल्ट के साथ आयोग यूपीटीईटी 2026 की मेरिट लिस्ट पीडीएफ भी जारी कर सकता है। उम्मीदवार मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर उसमें अपना नाम या रोल नंबर देख सकेंगे। भविष्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के लिए रिजल्ट और मेरिट लिस्ट की कॉपी सुरक्षित रखना जरूरी होगा।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

चूंकि आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया है, इसलिए उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखें। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना है। ऐसे में अभ्यर्थियों को धैर्य बनाए रखते हुए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट पर ही भरोसा करना चाहिए।

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