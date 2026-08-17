UPTET 2026 Result Date: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) अगस्त के तीसरे सप्ताह में UPTET 2026 Result जारी कर सकता है। हालांकि, आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।

कब हुई थी यूपीटीईटी परीक्षा ?

UPTET 2026 का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट Paper 1 और Paper 2 दोनों के लिए जारी किया जाएगा।

UPTET Result 2026 कब जारी होगा?

UPESSC ने अभी तक UPTET 2026 रिजल्ट की निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है। पहले रिजल्ट जुलाई के अंत तक जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन आयोग की ओर से अभी तक परिणाम की तारीख को लेकर आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।

Paper 1 और Paper 2 का रिजल्ट अलग होगा?

यूपीटीईटी 2026 में दो पेपर आयोजित किए गए थे, जिसमें पेपर 1 प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने की पात्रता के लिए है, जबकि पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने की पात्रता से संबंधित है। जिन अभ्यर्थियों ने दोनों पेपर की परीक्षा दी है, वे अपने संबंधित पेपर का स्कोरकार्ड देख सकेंगे। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के प्राप्त अंकों और क्वालीफाइंग स्टेटस की जानकारी दी जाएगी।

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना परिणाम देख सकेंगे:

स्टेप 1: सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर UPTET Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4: Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: आपका UPTET 2026 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि रिजल्ट की हार्ड कॉपी भी निकालकर रख लें, क्योंकि आगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है।

UPTET Scorecard 2026 में क्या-क्या जानकारी होगी?

UPTET 2026 का स्कोरकार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देख सकेंगे। इनमें शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर

रोल नंबर

जन्म तिथि

लिंग

पिता का नाम

श्रेणी

पेपर की जानकारी

विषयवार प्राप्त अंक

कुल प्राप्त अंक

क्वालीफाइंग अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

UPTET 2026 में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

UPTET में अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक निर्धारित हैं।

वर्ग क्वालीफाइंग प्रतिशत न्यूनतम अंक सामान्य/ईडब्ल्यूएस 60% 90 ओबीसी/एससी/एसटी 55% 82 पीडब्ल्यूडी/पूर्व-सैनिक 55% 82

अभ्यर्थियों को अपने प्राप्त अंकों की तुलना संबंधित श्रेणी के न्यूनतम क्वालीफाइंग अंकों से करनी होगी।

UPTET Answer Key 2026 कब जारी हुई?

यूपीईएसएससी ने यूपीटीईटी 2026 की प्रोविजनल आंसर की 8 जुलाई 2026 को जारी की थी। उम्मीदवारों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे थी। अभ्यर्थियों से प्राप्त वैध आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। इसी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर UPTET Result 2026 तैयार किया जाएगा।

रिजल्ट के बाद मिलेगा UPTET Certificate

यूपीटीईटी परीक्षा में निर्धारित मानकों के अनुसार सफल होने वाले उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र यानी यूपीटीईटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र आजीवन वैध रहेगा। हालांकि, UPTET पास करना सीधे शिक्षक की नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। यह शिक्षक पदों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों में से एक है। संबंधित भर्ती में उम्मीदवारों को आयोग या संबंधित भर्ती संस्था द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

Paper 1 और Paper 2 में क्या अंतर है?

Paper 1: यह परीक्षा प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की पात्रता के लिए होती है।

Paper 2: यह परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने की पात्रता से संबंधित है।

दोनों पेपर के लिए पात्रता और परीक्षा पैटर्न अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड में यह जरूर देखना चाहिए कि उन्होंने किस पेपर में क्वालीफाई किया है।

लाखों उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार

UPTET Result 2026 की आधिकारिक तारीख घोषित होते ही अभ्यर्थियों को इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर मिलेगी। इसलिए उम्मीदवार किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।

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