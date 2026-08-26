उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का परिणाम जारी कर दिया गया है। कई दिन से इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने परिणाम घोषित कर दिया है। प्रदेश के 60 जिलों में 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की गई इस परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल हुए थे वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने 10 अंकों वाले रोल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि यूपीटीईटी परीक्षा प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों लेवल के पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में आयोजित की गई थी। आयोग की ओर से मेरिट लिस्ट के साथ स्कोरकार्ड जारी किया है।

प्राइमरी लेवल का पासिंग प्रतिशत

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 प्रदेश के कुल 955 परीक्षा केंद्रों पर पांच पालियों में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के लिए कुल 19,94,661 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा में कुल 7,13,648 अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिसमें से 5,71,435 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर सफलता का प्रतिशत 80.07 प्रतिशत रहा।

वहीं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए आयोजित परीक्षा में कुल 10,57,021 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 7,59,513 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इस स्तर पर सफलता का प्रतिशत 71.85 प्रतिशत रहा है।

कार्यरत शिक्षकों का पासिंग प्रतिशत क्या रहा?

UPTET 2026 के परिणाम के साथ-साथ आयोग ने उन शिक्षकों की संख्या भी जारी की है जो कार्यरत हैं और उन्होंने आगे के स्तर के लिए यह परीक्षा दी थी। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल कुल 1,22,405 कार्यरत शिक्षकों में से 93,387 शिक्षक सफल घोषित किए गए हैं। इनका सफलता प्रतिशत 76.29 प्रतिशत रहा। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 की परीक्षा में कुल 1,46,394 कार्यरत शिक्षक शामिल हुए थे। इनमें से 1,13,384 शिक्षक सफल हुए हैं। इनका पासिंग प्रतिशत 77.45 प्रतिशत रहा।

UPTET 2026 Result Out: How To Download Scorecard?

यूपीटीईटी 2026 का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर UPTET Result का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना 10 अंकों का रोल नंबर और पासवर्ड (जन्मतिथि) दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करने के बाद UPTET Scorecard स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य की शिक्षक भर्ती के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

यह भी पढ़ें: HPBOSE Matric 2nd Result 2026 Out: हिमाचल बोर्ड 10वीं सेकंड रिजल्ट जारी, कुल पास प्रतिशत 89.54% पहुंचा, Direct Link से ऐसे करें चेक

HPBOSE Matric 2nd Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जुलाई 2026 में आयोजित इस परीक्षा में 8,181 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 4,930 विद्यार्थी पास हुए हैं। इस परीक्षा का पास प्रतिशत 60.27 फीसदी रहा। यहां पढ़ें पूरी खबर…