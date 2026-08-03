UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का रिजल्ट जल्द घोषित होने की संभावना है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार काफी समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द ही परिणाम जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

17.70 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

इस वर्ष यूपीटीईटी 2026 में करीब 17,70,714 उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर रखें।

UPTET प्रमाण पत्र की वैधता

यूपी सरकार ने यूपीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पहले यह प्रमाण पत्र केवल 5 वर्ष तक मान्य रहता था, लेकिन अब इसे आजीवन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें भविष्य में दोबारा केवल प्रमाण पत्र की वैधता के लिए परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।

UPTET 2026 में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए?

UPTET परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं।

सामान्य (General) वर्ग: 150 में से कम से कम 90 अंक (60%)

ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग: 150 में से 82 अंक (करीब 55%)

निर्धारित कटऑफ अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

दो स्तरों पर आयोजित हुई थी परीक्षा

UPTET 2026 दो अलग-अलग पेपर में आयोजित की गई थी।

पेपर-1: कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

पेपर-2: कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

जो उम्मीदवार दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने की पात्रता चाहते थे, उन्होंने दोनों पेपर में भाग लिया था।

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे UPTET Result 2026

रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

स्टेप 1. UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।

मेरिट लिस्ट भी जारी हो सकती है

रिजल्ट के साथ आयोग मेरिट लिस्ट भी जारी कर सकता है। उम्मीदवार पीडीएफ सूची में अपना नाम या रोल नंबर खोज सकेंगे। हालांकि, मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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