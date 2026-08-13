UPTET 2026 Result Date: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) परिणाम 2026 जारी करने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना UPTET Scorecard 2026 ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। यूपीटीईटी स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और परीक्षा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।

कब हुई थी यूपीटीईटी परीक्षा ?

UPTET 2026 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में ऑफलाइन मोड में आयोजित हुई। इस बार परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी है।

परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग ने 8 जुलाई 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी। उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तरों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2026 थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा।

UPTET Result 2026 में क्या-क्या जानकारी होगी?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन स्कोरकार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आमतौर पर निम्न जानकारी दर्ज होती है:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर

संबंधित पेपर

विषयवार या कुल प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को अपने नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों की जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए।

UPTET पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?

UPTET में क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने होते हैं। उपलब्ध मानकों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 90 अंक यानी 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।

वहीं, OBC, SC, ST और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 82 अंक यानी करीब 55 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी UPTET पात्रता प्रमाण पत्र के लिए योग्य होते हैं।

UPTET Certificate की वैधता अब आजीवन

यूपीटीईटी उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की गई है। यानी एक बार UPTET क्वालिफाई करने के बाद केवल प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के कारण उम्मीदवार को दोबारा TET परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, UPTET पास करना शिक्षक की सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रताओं को पूरा करने के साथ निर्धारित चयन प्रक्रिया में भी सफल होना होगा।

UPTET में दो पेपर, किसके लिए कौन सा?

UPTET परीक्षा दो स्तरों के लिए आयोजित की जाती है।

पेपर-1: कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए।

पेपर-2: कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए।

जो उम्मीदवार कक्षा 1 से 8 तक दोनों स्तरों के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर में शामिल होना होता है।

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UPTET Result 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद UPTET स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

क्या यूपीटीईटी मेरिट लिस्ट भी जारी होगी?

यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 के साथ अलग से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं, इस संबंध में फिलहाल आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर चल रहे दावों पर भरोसा करने के बजाय आयोग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।

क्या यूपीटीईटी से मिलेगी सरकारी शिक्षक की नौकरी?

नहीं। यह बात उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि यूपीटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं। यूपीटीईटी पास करने के बाद उम्मीदवार शिक्षक पदों के लिए आयोजित होने वाली संबंधित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के योग्य हो सकते हैं।

जब राज्य सरकार या संबंधित भर्ती संस्था शिक्षक पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी करेगी, तब उम्मीदवारों को उस भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। इसलिए यूपीटीईटी क्वालिफाई करने का अर्थ सीधे सरकारी शिक्षक की नौकरी मिलना नहीं है।

UPTET Result 2026 के समय इन बातों का रखें ध्यान

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के एक साथ लॉगिन करने से सर्वर पर लोड बढ़ सकता है। ऐसे में वेबसाइट खुलने में परेशानी हो तो उम्मीदवार घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद स्कोरकार्ड की डिजिटल कॉपी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रखें। भविष्य की शिक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन या आवेदन के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है।

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