UPTET Result 2018 LIVE Updates: यूपीटीईटी परीक्षा के नतीजे जारी, ऐसे देखें रिजल्ट

UPTET Result 2018: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UP Basic Education Board) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2018) के नतीजे जारी कर दिए हैं। UPTET 2018 के नतीजे आप ऑनलाइन upbasiceduboard.gov.in पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते है नतीजे देखने का तरीका। वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाएं। होम पेज पर आपको “UPTET 2018 Result” लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। अपनी डिटेल्स जैसे रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर भरें। डिटेल्स सबमिट करते ही नतीजे खुल जाएंगे। UPTET की परीक्षा 18 नवंबर 2018 को हुई थी।

Live Blog UPTET Result 2018 to be declared at www.upbasiceduboard.gov.in