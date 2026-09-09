UPTET Certificate 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए यूपीटेट पात्रता प्रमाणपत्र 2026 (UPTET Eligibility Certificate 2026) जारी कर दिया है। इस पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

क्या है यूपीटीईटी सर्टिफिकेट

यूपीटीईटी सर्टिफिकेट केवल परीक्षा पास करने का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि शिक्षक भर्ती के दौरान उम्मीदवार की पात्रता के प्रमाण के तौर पर काम आता है। खास बात यह है कि इसकी वैधता आजीवन है। यानी योग्य अभ्यर्थियों को इसे दोबारा वैध कराने के लिए अलग से परीक्षा देने या सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी।

किन अभ्यर्थियों के लिए जारी हुआ UPTET Certificate?

यूपीटीईटी 2026 में सफल घोषित उम्मीदवार अपना पात्रता सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दो स्तर थे, पेपर 1 कक्षा 1 से 5 और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पेपर 1 में 5,71,435 और पेपर 2 में 7,59,513 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जिन उम्मीदवारों ने दोनों पेपर में सफलता हासिल की है, उनके लिए दोनों स्तरों से जुड़ी पात्रता महत्वपूर्ण होगी।

UPTET Certificate 2026 ऐसे करें डाउनलोड

सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को UPESSC के पोर्टल पर जाना होगा। इसके लिए रोल नंबर, जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिया गया सिक्योरिटी कोड जैसी जानकारी मांगी जा सकती है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. UPTET Certificate 2026 से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 3. अपना Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4. जन्मतिथि भरें।

स्टेप 5. मांगा गया Security Code दर्ज करें।

स्टेप 6. Submit/Download विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 7. स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए PDF की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें और प्रिंट भी निकाल लें।

सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद ये काम जरूर करें

सर्टिफिकेट मिलने के बाद उम्मीदवार को उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। नाम, रोल नंबर, परीक्षा स्तर और अन्य विवरण में किसी तरह की गलती नजर आए तो उसे नजरअंदाज न करें।

इसके अलावा PDF को मोबाइल या कंप्यूटर के अलावा किसी सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज में भी सेव करके रखना बेहतर रहेगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जरूरत पड़ने पर इसकी कॉपी मांगी जा सकती है।

DigiLocker पर भी मिल सकता है यूपीटीईटी सर्टिफिकेट

यूपीटीईटी सर्टिफिकेट को डिजिलॉकर के जरिए डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में उम्मीदवार डिजिलॉकर पर अपने दस्तावेजों में यूपीटीईटी सर्टिफिकेट की उपलब्धता चेक कर सकते हैं।

UPTET Certificate की वैलिडिटी कितने साल है?

यूपीटीईटी पात्रता प्रमाणपत्र की लाइफटाइम वैलिडिटी है। इसका मतलब है कि एक बार परीक्षा में सफल होने के बाद पात्रता प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त नहीं होगी। उम्मीदवार भविष्य में संबंधित शिक्षक भर्ती के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते वे उस भर्ती की बाकी शैक्षणिक और अन्य पात्रताएं पूरी करते हों।

क्या UPTET पास करने से सीधे मिलेगी शिक्षक की नौकरी?

यह बात उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि यूपीटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति परीक्षा नहीं। UPTET पास करने से उम्मीदवार शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता हासिल करते हैं, लेकिन नौकरी अपने आप नहीं मिलती।

जब भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उम्मीदवारों को उस भर्ती की अलग-अलग शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके बाद संबंधित चयन प्रक्रिया में शामिल होकर नियुक्ति हासिल की जा सकेगी।

Direct link to download UPTET Certificate 2026