UPTET Admit Card 2026 Download Link: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) 30 जून 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड (UPTET Admit Card 2026) जारी करेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

यूपी टीईटी एडमिट कार्ड 2026 को 2 जुलाई से 4 जुलाई की अवधि के बीच आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी UPTET 2026 के लिए जारी किया जाएगा, जिसे डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां मिलेगी।

UPTET Admit Card 2026 कब जारी होगा?

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, यूपी टीईटी एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक वेबसाइट पर 30 जून 2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

UPESSC द्वारा 22 जून 2026 को परीक्षा शहर सूचना पर्ची (Exam City Intimation Slip) जारी कर चुका है, जिसे यहां दिए लिंक से करें चेक और डाउनलोड

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

UPTET 2026 Exam City Intimation Slip Direct Link

UPTET Admit Card 2026 डाउनलोड करने का तरीका

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर upessc.up.gov.in जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “UPTET Admit Card 2026” या “Download Hall Ticket” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Registration Number और Password/Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिखाई दे रहा Captcha Code भरें।

स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। सभी विवरण जांचें और PDF डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

UPTET Admit Card 2026 में निम्नलिखित विवरण दर्ज होंगे।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

परीक्षा तिथि

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

रिपोर्टिंग समय

परीक्षा शिफ्ट

उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा दिवस के दिशा-निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें। अगर एडमिट कार्ड में दर्ज किसी भी जानकारी में कोई त्रुटि मिलती है, तो तुरंत अधिकारियों से संपर्क कर उसे सही करवाएं।

UPTET 2026 परीक्षा का शेड्यूल

UPTET 2026 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

पेपर समय पेपर I (कक्षा 1 से 5) सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक पेपर II (कक्षा 6 से 8) दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक

UPTET 2026 Exam Pattern

UPTET में दो पेपर आयोजित किए जाते हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है।

Paper I- यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं।

Paper II- यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक हैं।

दोनों पेपरों में निम्न विषय शामिल होंगे।

बाल विकास और शिक्षाशास्त्र

भाषा-I

भाषा-II

गणित

Paper-II में अतिरिक्त रूप से उम्मीदवारों को गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान में से किसी एक को चुनना होगा।

UPTET 2026 में कितने प्रश्न होंगे?

प्रत्येक पेपर में कुल 150 प्रश्न होंगे।

परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी।

परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी है?

UPTET परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यूपी टीईटी एडमिट कार्ड 2026 की प्रिंटेड कॉपी, वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)