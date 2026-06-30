उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड (UPTET 2026 Admit Card) जारी कर दिया है। अब इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करने वाले लाखों अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in से अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी गई है।

कब होगी यूपीटीईटी परीक्षा 2026 ?

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का आयोजन 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें।

पेपर-I: कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए।

पेपर-II: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए।

जो उम्मीदवार दोनों स्तरों पर अध्यापन करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपरों में शामिल होना होगा।

UPTET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिखाई दे रहे “UPTET Admit Card 2026” या “Download Hall Ticket” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अथवा जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड भरें।

स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

UPTET Admit Card 2026 में क्या-क्या जानकारी होगी?

एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारियां देखने को मिलेंगी:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

परीक्षा तिथि

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

रिपोर्टिंग समय

परीक्षा शिफ्ट

उम्मीदवार का फोटो

हस्ताक्षर

परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

एडमिट कार्ड में गलती होने पर क्या करें?

यदि उम्मीदवार के एडमिट कार्ड में नाम, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है, तो उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों या आयोग से संपर्क करना चाहिए। गलत जानकारी वाले एडमिट कार्ड के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने में परेशानी हो सकती है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जाना अनिवार्य है।

एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र अवश्य रखें।

परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें।

परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें।

क्या है UPTET?

UPTET उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करना शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक है। हालांकि, UPTET क्वालिफाई करने मात्र से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है। UPTET का पात्रता प्रमाणपत्र आजीवन वैध रहता है।

UPTET Admit Card 2026 Direct Link