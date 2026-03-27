UPTET 2026 Application Form, Eligibility Criteria, Exam Fees, Online Registration Process: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 26 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार आवेदन प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को अनिवार्य किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को भविष्य में बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

UPTET परीक्षा प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) स्तर के लिए आयोजित की जाती है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार एक या दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

UPTET 2026 की मुख्य जानकारी

आवेदन की तारीखें: 27 मार्च, 2026 से 26 अप्रैल, 2026

आधिकारिक वेबसाइट: https://www.upessc.up.gov.in/.

आवेदन शुल्क:

एक पेपर (Gen/OBC/EWS): 1,000 रुपये

दोनों पेपर (Gen/OBC/EWS): 2,000 रुपये

SC/ST/PWD श्रेणियों के लिए शुल्क कम है (आमतौर पर ₹600 या उससे कम, जैसा कि विशेष सूचना में बताया गया है).

यूपीटीईटी आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

पासपोर्ट साइज फोटो (JPEG फॉर्मेट)

हस्ताक्षर (JPEG फॉर्मेट)

शैक्षणिक प्रमाणपत्र

पहचान पत्र (आधार/पैन आदि)

OTR रजिस्ट्रेशन डिटेल्स

UPTET 2026: ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. One Time Registration (OTR) पूरा करें।

स्टेप 3. लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 4. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

यूपीटीईटी 2026 पात्रता

प्राइमरी लेवल (Class 1-5): D.El.Ed/BTC या समकक्ष

अपर प्राइमरी (Class 6-8): ग्रेजुएशन + B.Ed या समकक्ष

यूपीटीईटी 2026 परीक्षा पैटर्न

प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होंगे

कुल अंक: 150

समय: 2 घंटे 30 मिनट

नेगेटिव मार्किंग: नहीं

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द हो सकता है। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करें ताकि सर्वर या तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

UPTET 2026 Registration Direct Link