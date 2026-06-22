UPTET 2026 Exam City Intimation Slip:उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी UPTET 2026 की एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। पंजीकृत अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से अपनी परीक्षा शहर (Exam City) की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आयोग के अनुसार, यूपी टीईटी 2026 परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। वहीं, परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को जारी किए जाएंगे।

UPTET 2026 Exam City Intimation Slip क्या है ?

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग दस्तावेज हैं। सिटी स्लिप में केवल परीक्षा के लिए आवंटित शहर की जानकारी दी जाती है। इसमें परीक्षा केंद्र का नाम, पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा दिवस के दिशा-निर्देश शामिल नहीं होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उम्मीदवारों को 30 जून को जारी होने वाले एडमिट कार्ड में उपलब्ध कराई जाएंगी।

UPTET 2026 City Intimation Slip ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “UP TET 2026 City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड/जन्मतिथि सहित आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सिटी स्लिप को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

UPTET 2026: परीक्षा का उद्देश्य

UP TET उत्तर प्रदेश की प्रमुख शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में से एक है। यह परीक्षा राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करती है और यह परीक्षा दो पेपरों में आयोजित की जाती है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है।

पेपर-1: कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

पेपर-2: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

जो उम्मीदवार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपरों में शामिल होना होता है।

30 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड

यूपी टीईटी 2026 के एडमिट कार्ड 30 जून को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि परीक्षा से संबंधित किसी भी नए अपडेट की जानकारी समय पर मिल सके।

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