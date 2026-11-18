UPTET Exam Dates 2027: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026-27 का नोटिफिकेशन बुधवार देर रात जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू होगा, जबकि परीक्षाएं 26 और 27 फरवरी 2027 आयोजित की जाएंगी।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, कक्षा एक से पांच और कक्षा 6 से 8 में शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। इस बार आवेदन प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सिस्टम लागू किया जाएगा।

कहां कर सकेंगे आवेदन?

उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आधिकारिक आवेदन का पता htps:/upesse.up.gov.in/ है।

कब है आवेदन करने की आखिरी तारीख?

नोटिफिकेशन के मुताबिक, आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर 2026 तय की गई है। वहीं, अगर किसी उम्मीदवार से फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसे करेक्शन का मौका दिया जाएगा। आयोग ने 27 दिसंबर तक फॉर्म में गलती सुधारने का मौका दिया है।

अब भरना होगा ओटीआर

आयोग के उप-सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि इस बार ओटीआर सिस्टम को शामिल किया गया है, ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले ओटीआर पूरा करना होगा।

अब साल में हो बार होगी परीक्षा

जानकारी दे दें कि आयोग ने आगामी वर्षों से UPTET परीक्षा साल में दो बारे कराने का फैसला लिया, पहला जनवरी में होगा और दूसरा जुलाई में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक हर साल दो बार पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन यूपी में 2011 से लेकर अब तक किसी भी वर्ष दो बार परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी।

जानकारी दे दें कि इस साल यानी 2026 में दो और 4 जुलाई तक सामान्य टीईटी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें