UPTET 2021 Notification: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने UP TET 2021 exam की तारीखों को लेकर शासनादेश जारी किया है। जारी नोटिस के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 25 जुलाई, 2021 को आयोजित की जाने वाली है। राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षा से संबंधित कार्यक्रमों की पूर्ण सूची वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in के माध्यम से जारी की गई है। UP TET 2021 Admit card 14 जुलाई, 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। एक बार परीक्षा समाप्त होने के बाद, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड 20 अगस्त 2021 को UP TET 2021 Result को अस्थायी रूप से जारी करेगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) का आयोजन उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UPBEB) द्वारा राज्य में स्कूल शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए वर्ष में एक बार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यूपी UP TET 20211 की आधिकारिक नोटिफिकेशन 11 मई, 2021 को जारी की जाएगी है। अधिसूचना जारी होने के बाद, उम्मीदवार विस्तृत परीक्षा सहित आगामी परीक्षा के बारे में सभी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

UP Teacher Eligibility Test 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 मई, 2021 से शुरू होने वाला है। योग्य उम्मीदवार 01 जून, 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर पाएंगे। अभ्यर्थी 02 जून, 2021 तक भुगतान जमा कर सकेंगे, जबकि पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और प्रिंट आउट 03 जून, 2021 तक होगी।

एक बार परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद, UP TET 2021 answer key ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 जुलाई, 2021 से उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को 02 अगस्त, 2021 तक प्रोबिजनल आंसर की के खिलाफ आपत्तियां उठाने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम संशोधित आंसर की 18 अगस्त, 2021 से उपलब्ध होगी।