UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने सीनियर इंस्ट्रक्टर के 132 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब (BKT), लखनऊ के सीनियर इंस्ट्रक्टर कैडर के लिए भर्ती की जाएगी।

यूपीएसएसएससी द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2026 से शुरू होगी, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे, जिसके साथ फॉर्म में संशोधन की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 वेतनमान यानी 35,400 से 1,12,400 तक वेतन मिलेगा।

UPSSSC Senior Instructor Vacancy 2026: कितने पद हैं?

सीनियर इंस्ट्रक्टर के कुल 132 पद अलग-अलग विषयों और विभागों में बांटे गए हैं। इनमें सबसे अधिक 30 पद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं। विषयवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

विषय/पद रिक्तियां एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 30 प्लांट प्रोटेक्शन 16 हॉर्टिकल्चर 16 एनिमल हसबेंड्री 14 एग्रोनॉमी/शस्य विज्ञान 12 महिला कल्याण 9 सहकारिता 8 पंचायत 8 मृदा विज्ञान 8 कृषि प्रसार 5 सार्वजनिक स्वास्थ्य 3 उत्पादन 2 कृषि 1 कुल 132

UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026: जरूरी तारीखें

भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया तारीख नोटिफिकेशन जारी 10 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 14 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 फीस/आवेदन संशोधन की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026

कौन कर सकता है आवेदन?

सीनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की उम्र 1 जुलाई 2026 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

इसके अलावा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास निर्धारित यूपी पीईटी 2025 स्कोरकार्ड होना जरूरी है। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी।

अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता

सीनियर इंस्ट्रक्टर के अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग निर्धारित की गई है। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पद के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है। प्लांट प्रोटेक्शन, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, कृषि प्रसार और मृदा विज्ञान जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में निर्धारित अंकों के साथ डिग्री की आवश्यकता है।

एनिमल हसबेंड्री के लिए संबंधित विषय में बीएससी या एमएससी, जबकि कृषि पद के लिए निर्धारित अंकों के साथ एग्रीकल्चर में पोस्टग्रेजुएशन की योग्यता बताई गई है। उत्पादन पद के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ निर्धारित अनुभव की जरूरत है।

कितनी मिलेगी सैलरी?

यूपीएसएसएससी सीनियर इंस्ट्रक्टर पद पे लेवल-6 के अंतर्गत आते हैं। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार लागू भत्ते भी मिल सकते हैं।

कैसे होगा चयन?

इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवारों को पहले से अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। अभ्यर्थियों को यूपी पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

आयोग श्रेणीवार रिक्तियों के अधिकतम 15 गुना तक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया होगी।

चयन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के तहत सीनियर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को चार चरणों में रखा गया है, जो इस प्रकार है।

पहला चरण- यूपी पीईटी 2025 स्कोर

दूसरा चरण- मुख्य परीक्षा

तीसरा चरण- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

चौथा चरण- मेडिकल परीक्षा

मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है?

यूपीएसएसएससी सीनियर इंस्ट्रक्टर की मुख्य परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं और उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेंगे। गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न के निर्धारित अंक का एक-चौथाई अंक काटा जाएगा।

परीक्षा में किन विषयों से सवाल आएंगे?

विषय प्रश्न विषयगत ज्ञान, ग्रामीण विकास, विश्लेषणात्मक क्षमता और डेटा इंटरप्रिटेशन 65 कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी 15 उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी 20 कुल 100 परीक्षा की अवधि 120 मिनट

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस निर्धारित की गई है। इसमें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम और महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के Live Advertisement सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. Advertisement No. 21-Exam/2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपने UP PET 2025 रजिस्ट्रेशन विवरण से लॉगिन करें।

स्टेप 5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 6. अपनी पसंद के पदों की प्राथमिकता दर्ज करें।

स्टेप 7. निर्धारित 25 रुपये की प्रोसेसिंग फीस जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 9. आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान

यूपीएसएसएससी सीनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पीईटी 2025 स्कोरकार्ड, आयु सीमा और संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता जरूर जांच लेनी चाहिए। केवल पीईटी स्कोर होना पर्याप्त नहीं है; उम्मीदवार को जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करनी होगी।