UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2019: एडमिट कार्ड जारी, जानिए कैसे करें डाउनलोड

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2019: उत्तर प्रदेश सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन कमीशन (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, UPSSSC) ने गुरुवार (19 दिसंबर 2019) को जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2019 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, वे अब यूपीएसएसएससीकी आधिकारिक वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगी। जूनियर असिस्टेंट पद की भर्ती परीक्षा 24 दिसंबर 2019 को आयोजित की जाएगी।

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2019 जानिए कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

चरण-1: यूपीएसएसएससीकी आधिकारिक वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर जाएं।

चरण-2: होम पेज पर ही, ‘Download your Written Exam Admit Card for the Post of Junior Assistant Under the Advt.-04-Exam/2019’ का लिंक मिल जाएगा।

चरण-3: इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा, जहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जरूरी जानकारी मांगी जाएगी।

चरण-4: परीक्षार्थि यहां अपना 11 डिजिट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और Type Verification Code दर्ज करें।

चरण-5: अब आपका एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंट आउट कॉपी लेकर अपने पास रख लें।

देखें एग्जाम पैटर्न: परीक्षा में 130 प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी ज्ञान और लिखित योग्यता (60 प्रश्न), सामान्य बुद्धिमत्ता (30 प्रश्न) और सामान्य ज्ञान (40 प्रश्न)। परीक्षा कुल 65 अंकों की होगी, जिसमें 30 अंक हिंदी ज्ञान और लिखित योग्यता को, 15 अंक सामान्य ज्ञान और 20 अंक सामान्य ज्ञान के होंगे। एग्जाम में एक चौथाई अंक निगेटिव मार्किंग का काटा जाएगा।

बता दें कि UPSSSC जूनियर सहायक के पद पर कुल 1186 रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने के लिए 24 दिसंबर 2019 को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में क्वालीफाई करने वालों को 24 अंकों के स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App