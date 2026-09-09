उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बुधवार को UP PET 2026 की एग्जाम डेट रिलीज कर दी। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यूपी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का आयोजन 23, 24 व 25 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा।

यूपी पीईटी एग्जाम इन तीन दिनों में हर 2 शिफ्ट में आयोजित होगा। जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था वह आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एग्जाम डेट चेक कर सकता है। उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड का इंतजार है जो जल्द हा जारी किए जाएंगे।

इन दो शिफ्टों में होगी परीक्षा

यूपी पीईटी की परीक्षा इन तीन तारीखों में हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में यह परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी जबकि दूसरी शिफ्ट में यह परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा से जुड़े बाकी सभी दिशानिर्देश एडमिट कार्ड पर मिलेंगे।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

यूपी पीईटी का एडमिट कार्ड कब जारी होगा इसको लेकर उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं बताई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3-4 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। इस हिसाब से एडमिट कार्ड 20 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। यूपी पीईटी एडमिट कार्ड भी upsssc.gov.in पर जारी होगा।

एग्जाम सेंटर पर इन दस्तावेजों के साथ पहुंचे

UPSSSC PET एग्जाम के लिए जाने वाले कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पर इन दस्तावेजों को लेकर पहुंचे-

UPSSSC PET एडमिट कार्ड 2025
वैलिड फोटो ID प्रूफ (इनमें से कोई एक):
आधार कार्ड
वोटर ID
PAN कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस


दो हाल की पासपोर्ट-साइज़ फोटो (एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की गई फोटो जैसी)।
दूसरे डॉक्यूमेंट्स (अगर लागू हो) – जाति/कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट।

यूपी पीईटी 2026: एग्जाम पैटर्न

यूपी पीईटी एग्जाम 2026 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव-टाइप है जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल का 1 नंबर होगा। उम्मीदवारों को पेपर पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। हर सही जवाब के लिए एक नंबर और हर गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है।

UP PET सिलेबस में 15 सब्जेक्ट/सेक्शन एरिया शामिल हैं, जिन्हें उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।

सब्जेक्टप्रश्नअंक
भारतीय इतिहास55
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन55
भूगोल55
भारतीय अर्थव्यवस्था55
भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन55
सामान्य विज्ञान55
प्रारंभिक अंकगणित55
सामान्य हिंदी55
सामान्य अंग्रेजी55
तर्क एवं तार्किक क्षमता55
समसामयिक घटनाक्रम1010
सामान्य जागरूकता1010
अनदेखे हिंदी गद्यांश का विश्लेषण1010
ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण1010
तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण1010
कुल100100

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