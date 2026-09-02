UPSSSC PET 2026 Registration: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने PET 2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक UPSSSC PET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आयोग ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब कई अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय ओटीपी वेरिफिकेशन और वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नई तारीख के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

UPSSSC PET 2026 की आखिरी तारीख बढ़ी

यूपीएसएसएससी ने पीईटी 2026 के आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दिया है। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो तकनीकी समस्याओं के कारण निर्धारित समय में अपना फॉर्म पूरा नहीं कर पाए थे। पहले पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 निर्धारित थी। अब उम्मीदवार 7 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान और आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

क्यों बढ़ाई गई UPSSSC PET आवेदन की तारीख?

आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की ओर से वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कत और ओटीपी नहीं आने या ओटीपी वेरिफिकेशन में परेशानी की शिकायतें सामने आई थीं। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों को पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में भी परेशानी हुई। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के लिए आवेदन की समयसीमा बढ़ाई है।

अब 7 सितंबर तक ये काम कर सकेंगे अभ्यर्थी

नई समयसीमा के तहत उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना और आवेदन की अंतिम सबमिशन प्रक्रिया शामिल है।

UPSSSC PET 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

पीईटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा है। पीईटी में सफल/मान्य स्कोर वाले उम्मीदवार आगे आयोग की ओर से जारी होने वाली संबंधित भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि प्रत्येक भर्ती के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए PET को किसी एक पद की सीधी भर्ती परीक्षा नहीं समझना चाहिए। यह विभिन्न UPSSSC भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग का माध्यम है।

UPSSSC PET 2026 आवेदन कैसे करें?

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे नीचे दिए गए तरीके से फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1: UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: PET 2026 से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यदि OTR पूरा नहीं है तो पहले One Time Registration की प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4: लॉगिन करके PET 2026 आवेदन फॉर्म खोलें।

स्टेप 5: व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6: आवश्यक दस्तावेज और फोटो/हस्ताक्षर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपलोड करें।

स्टेप 7: आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 8: आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट या PDF सुरक्षित रख लें।

OTP की समस्या हो तो क्या करें?

जिन उम्मीदवारों को OTP से जुड़ी परेशानी आ रही है, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल नेटवर्क ठीक होने पर दोबारा OTP रिक्वेस्ट करें। एक साथ कई बार OTP मांगने के बजाय कुछ समय इंतजार करना बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आवेदन के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबर और अन्य विवरण सही होने चाहिए। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने पर भी OTP या पेज लोड होने में देरी हो सकती है।

अगर तकनीकी समस्या बनी रहती है तो उम्मीदवार आयोग की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों और हेल्पलाइन/संपर्क माध्यमों की मदद ले सकते हैं।

आवेदन करते समय इन गलतियों से बचें

पीईटी 2026 का फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। खासतौर पर नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद उसे अच्छी तरह जांच लें।

फॉर्म सबमिट करने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदन शुल्क का भुगतान सफल हो गया है। केवल फीस भुगतान कर देना पर्याप्त नहीं है; आवेदन की अंतिम सबमिशन प्रक्रिया भी पूरी होना जरूरी है। आवेदन पूरा होने के बाद एप्लीकेशन नंबर/रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और आवेदन की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।

UPSSSC PET 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तारीख PET 2026 नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 3 अगस्त 2026 पुरानी अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 नई अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 आवेदन शुल्क/फॉर्म सबमिशन की विस्तारित समयसीमा 7 सितंबर 2026 तक

आखिरी तारीख का इंतजार न करें

यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 के उम्मीदवारों के लिए 7 सितंबर तक आवेदन का मौका है, लेकिन तकनीकी समस्या को देखते हुए अंतिम दिन आवेदन करना जोखिम भरा हो सकता है। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने या OTP से जुड़ी परेशानी दोबारा होने पर उम्मीदवारों को फॉर्म पूरा करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द अपना OTR, आवेदन फॉर्म और फीस भुगतान पूरा कर लेना चाहिए।