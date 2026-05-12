उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सिटी डिटेल्स जारी कर दिए हैं। जिन स्वयंसेवकों ने UPSSSC लेखपाल भर्ती 2026 के लिए आवेदन किया था, वे अब अपनी परीक्षा शहर की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए चेक कर सकते हैं।

आयोग द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 मई 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवार अपने एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्म तिथि की मदद से लॉगिन कर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC Lekhpal Exam City Details 2026

यूपीएसएसएससी ने 11 मई 2026 को लेखपाल भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी डिटेल्स जारी की हैं। एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू 29 दिसंबर 2025 आवेदन की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2026 फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2026 करेक्शन की आखिरी तारीख 04 फरवरी 2026 एलिजिबिलिटी रिजल्ट 26 फरवरी 2026 परीक्षा की तारीख 21 मई 2026 एग्जाम सिटी की जानकारी 11 मई 2026 को जारी एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले रिजल्ट मुख्य परीक्षा के बाद जारी होगा

UPSSSC Lekhpal Vacancy 2026 Details

पद का नाम कुल पद

यूपीएसएसएसी लेखपा 7994 पद

UPSSSC Lekhpal Exam City Details 2026 ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एग्जाम सिटी डिटेल्स चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Candidate Login” या “Important Notices” सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. “UPSSSC Lekhpal Exam City Details 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब Registration Number और Date of Birth/Password दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर दिया गया Captcha Code भरें।

स्टेप 6. Login/Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 7. आपकी Exam City Details स्क्रीन पर दिखाई देंगी।

एग्जाम सिटी स्लिप में एग्जाम सिटी का नाम, एग्जाम डेट और शिफ्ट टाइमिंग जैसी जानकारी होगी, जिसे ध्यान से चेक करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर रखें।

चयन प्रक्रिया

UPSSSC लेखपाल भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

पीईटी स्कोरकार्ड

मेन्स एग्जाम

UPSSSC Lekhpal Exam City Slip 2026 Direct Link