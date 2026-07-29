UPSSSC Excise Constable Eligibility Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आबकारी सिपाही पात्रता परिणाम 2026 (Excise Constable Eligibility Result 2026) जारी कर दिया है। आयोग ने 28 जुलाई 2026 को जारी परिणाम में कुल 32,891 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी मेन्स लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया है।

जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पात्रता परिणाम देख सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन UPSSSC PET 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया गया है।

UPSSSC Excise Constable Eligibility Result 2026: कैटेगरी वाइज कटऑफ

आयोग ने विभिन्न वर्गों के लिए पात्रता कटऑफ अंक भी जारी किए हैं।

श्रेणी कटऑफ अंक सामान्य (General) 69.13 ओबीसी (OBC) 69.13 ईडब्ल्यूएस (EWS) 69.13 एससी (SC) 66.80 एसटी (ST) 52.86

UPSSSC आबकारी सिपाही पात्रता परिणाम 2026 ऐसे डाउनलोड करें

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 1. UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Excise Constable Advertisement Number 08-Exam/2026 Eligibility Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर पात्रता परिणाम दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

भर्ती में बढ़ाई गई रिक्तियां

UPSSSC आबकारी सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 08-Exam/2026 के तहत आयोजित की जा रही है, जिसमें किए गए बदलाव इस प्रकार हैं।

पहले कुल पद: 722

संशोधित कुल पद: 820

सामान्य चयन के पद: 682

विशेष चयन के पद: 138

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से 24 जून 2026 तक चली थी।

पात्रता परिणाम के बाद क्या होगा?

पात्रता सूची में शामिल उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होना होगा।

मेन्स लिखित परीक्षा

शारीरिक माप परीक्षण (PMT)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)

मेन्स परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके कुल 100 अंक होंगे। इसके बाद सफल उम्मीदवारों का PMT में ऊंचाई और सीने का माप जांचा जाएगा। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी। सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों का अंत में दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा।

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