उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने UPSSSC Exam Calendar 2026 जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी इस कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, मुख्य परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल एग्जाम और इंटरव्यू की प्रस्तावित तिथियां दी गई हैं।
इस कैलेंडर के जारी होने के बाद लेखपाल, टेक्निकल असिस्टेंट, एक्साइज कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर समेत कई भर्तियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई की बेहतर योजना बना सकेंगे।
UPSSSC Exam Calendar 2026: प्रमुख परीक्षा तिथियां
|परीक्षा/भर्ती
|प्रस्तावित तिथि
|टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा
|9 अगस्त 2026
|संयुक्त अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तर) मुख्य परीक्षा
|23 अगस्त 2026
|स्टेनोग्राफर हिन्दी शॉर्टहैंड एवं टाइपिंग टेस्ट
|1 सितंबर 2026 से
|एक्साइज कांस्टेबल मुख्य परीक्षा
|20 सितंबर 2026
|फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक) मुख्य परीक्षा
|20 सितंबर 2026
|फॉरेस्ट गार्ड एवं वाइल्ड लाइफ गार्ड मुख्य परीक्षा
|27 सितंबर 2026
|फॉरेंसिक साइंस लैब मुख्य परीक्षा
|27 सितंबर 2026
|पीईटी 2026
|अक्टूबर 2026 (प्रस्तावित)
|प्लाटून कमांडर/बैंड ऑर्गनाइजर मुख्य परीक्षा
|22 नवंबर 2026
|हवलदार इंस्ट्रक्टर मुख्य परीक्षा
|22 नवंबर 2026
|गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा
|29 नवंबर 2026
|मोहर्रिर मुख्य परीक्षा
|29 नवंबर 2026
|जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट
|दिसंबर 2026
|असिस्टेंट अकाउंटेंट एवं ऑडिटर मुख्य परीक्षा
|20 दिसंबर 2026
|विधान भवन गार्ड/फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा
|20 दिसंबर 2026
जनवरी से शुरू होगा परीक्षा सत्र
आयोग के कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 की पहली लिखित परीक्षा 11 जनवरी 2026 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Health Worker Female) मुख्य परीक्षा होगी। वहीं वर्ष की अंतिम प्रमुख लिखित परीक्षाएं 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी।
अक्टूबर में प्रस्तावित है UPSSSC PET 2026
आयोग ने UPSSSC PET 2026 का आयोजन अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित किया है। हालांकि इसकी अंतिम तिथि अलग से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर घोषित की जाएगी। PET के जरिए उत्तर प्रदेश की कई ग्रुप-सी भर्तियों में उम्मीदवारों को शामिल होने का अवसर मिलता है।
फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा का भी शेड्यूल जारी
कैलेंडर में शारीरिक दक्षता एवं मेडिकल परीक्षा की संभावित तिथियां भी दी गई हैं।
|परीक्षा
|तिथि
|फॉरेस्ट गार्ड एवं वाइल्ड लाइफ गार्ड PST/PET
|10 से 19 फरवरी 2026
|प्रवर्तन कांस्टेबल PST/PET
|22 से 28 फरवरी 2026
|फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल परीक्षा
|15 से 20 जून 2026
|स्टेनोग्राफर हिन्दी शॉर्टहैंड एवं टाइपिंग टेस्ट
|1 सितंबर 2026 से
|जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट
|दिसंबर 2026
इंटरव्यू का कार्यक्रम भी घोषित
UPSSSC ने विभिन्न इंस्ट्रक्टर और विशेषज्ञ पदों के इंटरव्यू कार्यक्रम भी जारी किए हैं, जिसके लिए मार्च से अक्टूबर 2026 के बीच निम्न पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।
इंस्ट्रक्टर मैकेनिक (R&AC)
इंस्ट्रक्टर प्लंबर
इंस्ट्रक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम
असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर
इंस्ट्रक्टर टर्नर
बेसिक कॉस्मेटोलॉजी
फैशन टेक्नोलॉजी
सिलाई टेक्नोलॉजी
ड्रेस मेकिंग
फिटर
ड्राफ्ट्समैन
मैकेनिक डीजल
UPSSSC Exam Calendar 2026 PDF ऐसे डाउनलोड करें
स्टेप 1. UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर Exam Calendar 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
स्टेप 4. भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
परीक्षा कैलेंडर में जारी सभी तिथियां प्रस्तावित हैं। आयोग प्रशासनिक कारणों से इनमें बदलाव कर सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड संबंधी अपडेट नियमित रूप से देखते रहें।