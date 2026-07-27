उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा जारी की गई गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 में आवेदन की अंतिम तारीख 28 जुलाई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 को शुरू हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में 1182 पदों लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसे आयोग ने नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा/2026 के तहत जारी किया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अंतिम समय का इंतजार किए बिना आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि आवेदन शुरू 07 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 04 अगस्त 2026 परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले रिजल्ट बाद में घोषित किया जाएगा

UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: आवेदन शुल्क

सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है।

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस- 25 रुपये

एससी / एसटी- 25 रुपये

दिव्यांग (PH)- 25 रुपये

भुगतान का माध्यम: उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड / मोबाइल वॉलेट के जरिए से कर सकते हैं।

UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 21 वर्ष

अधिकतम आयु: 40 वर्ष

आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं UPSSSC के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: कुल रिक्तियां

कुल पद: 1182

पद का नाम– गन्ना पर्यवेक्षक

UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताएं होना आवश्यक है

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Sc. Agriculture (कृषि विज्ञान में स्नातक) की डिग्री या डीओईएसीसी सोसायटी (एनआईईएलआईटी) द्वारा जारी सीसीसी (कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम) प्रमाण पत्र।

UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

UPSSSC Cane Supervisor भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

PET 2025 स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग

लिखित परीक्षा

पीएमटी/ पीएसटी (यदि लागू हो)

दस्तावेज सत्यापन

UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

स्टेप 1. सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Cane Supervisor Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म को पूरा भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 7. आवेदन पत्र जमा कर उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

आधार कार्ड/पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

कृषि स्नातक की डिग्री

सीसीसी प्रमाणपत्र

जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

निवास प्रमाणपत्र

अन्य आवश्यक दस्तावेज

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 है। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्या हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी जानकारी सही-सही भरें।

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