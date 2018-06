UPSEE 2018 Counselling: पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू, जानें सभी जरूरी बातें

UPSEE UPTU Counselling 2018 Schedule, Procedure, Registration: All you Need to Know Uttar Pradesh State Entrance Examination (UPSEE) 2018 की राउंड 1 काउंसलिंग आज यानी सोमवार 25 जून से शुरू हो गई है। राज्य स्तर पर यह परीक्षा हर साल Abdul Kalam Technical University (AKTU) आयोजित कराती है। UPSEE क्वॉलिफाई करने वाले स्टूडेंट्स राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के पात्र होते हैं। UPSEE 2018 क्वॉलिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को पहले UPSEE counselling 2018 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फीस सबमिट करनी होगी। काउंसलिंग शेड्यूल के वक्त अधिकारी दास्तावेजों का सत्यापन करेंगे। इसके बाद उम्मीदवार को कॉलेज और कोर्स, प्राथमिकता के आधार पर चुनना होगा। सिलेक्ट करने के बाद चॉइस लॉक करनी होगी।

हर राउंड के बाद UPSEE 2018 के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार घोषणा होने के बाद अपनी सीट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगले राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं काउंसलिंग का शेड्यूल। रिजस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और फीस जमा कराने का समय 25 से 29 जून तक का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 से 30 जून तक चलेगा। चॉइस लॉकिंग 26 जून से 1 जुलाई तक चलेगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स 2 जुलाई को और कन्फर्मेशन 2 से 5 जुलाई के बीच होगा। इस वर्ष UPSEE 2018 परीक्षा B.Tech courses, B.Arch /B.Des/ B.Pharm/ BHMCT/ BFAD/ BFA में दाखिले के लिए 29 अप्रैल को आयोजित हुई थी। वहीं पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए परीक्षा 5 और 6 मई 2018 को हुई थी।

Bihar Board 10th Result 2018, JAC 12th Arts Result 2018 Live Updates

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App