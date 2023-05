पिता रोल मॉडल, वतन सेवा का सपना और अब UPSC टॉपर, जानिए इशिता किशोर की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस का राज

इशिता किशोर ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। वे अब देश की सेवा करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। वे अपने पिता को रोल मॉडल मानती हैं।

इशिता किशोर ने किया UPSC में टॉप (सोशल मीडिया)

UPSC की परीक्षाओं में एक बार फिर लड़कियों ने जीत का परचम लहराया है। इस बार टॉपर 4 में लड़कियों का नाम सामने आया है, यहां भी इशिता किशोर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला पायदान हासिल किया है। ग्रेटर नोएडा की रहने वालीं इशिता बचपन से ही काफी तेज रहीं, बात पढ़ाई की हो या फिर खेल की, हर फील्ड में उन्होंने शानदार काम किया। इशिता ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने एस्टोनिया कंपनी में भी दो साल अपनी सेवाएं दी। अब जब इशिता ने UPSC परीक्षाओं में टॉप कर लिया है, वे खासा उत्साहित हैं और अपने आगे के भविष्य को लेकर भी काफी कुछ सोच रही हैं। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए इशिता ने कहा कि मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, जब मैं कॉलेज में आई तो मेरा काफी वक्त स्पोर्ट्स में ही गुजरा, वहां मैं काफी एक्टिव रही। स्कूल में भी दूसरी करिकुलर एक्टीविजीट मैंने हमेशा हिस्सा लिया। भविष्य में कैसा अफसर बनना है, इस सवाल पर भी इशिता ने दिलचस्प जवाब दिया। उनका कहना है कि मैं हमेशा टीम के साथ काम करना चाहूंगी। किस तरह से मैं अपने लीडरशिप स्किल्स का इस्तेमाल करूंगी, ये जरूरी रहेगा। जो टीम के लिए सबसे बेहतर रहेगा, उसी हिसाब से मैं अपने फैसले लूंगी। वैसे इशिता अपने पिता से काफी प्रेरणा लेती हैं। उनके पिता वायुसेना में रहे हैं, कई सालों तक उन्होंने देश की सेवा की है। ऐसे में वे भी हमेशा से ही अपने पिता की तरह वतन की सेवा करना चाहती थीं। अब जब उन्होंने UPSC में टॉप कर लिया है, वे देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। उनका घर भी इस समय खुशी से झूम रहा है। वैसे रिजल्ट के मुताबिक, सिविल सेवा परीक्षा में गरिमा लोहिया ने दूसरी और उमा हरीती एन ने तीसरी रैंक प्राप्त की है, जबकि स्मृति मिश्रा को चौथी रैंक मिली है। इसके अलावा, टॉप 10 में सभी लड़के कैंडिडेट शामिल हैं। यूपीएससी ने कहा कि 933 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा पास की है। यूपीएससी से हर साल तीन चरणों में सिविल सेवा परीक्षा कराता है। आयोग ने बताया कि कुल उम्मीदवारों में से 345 जनरल कैटेगरी के हैं, 99 ईडब्ल्यूएस, 263 ओबीसी, 154 एससी और 72 एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार थे।

