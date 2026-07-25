संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज (CMS) एग्जामिनेशन 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 02 अगस्त को देशभर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए अपने मोबाइल नंबर/URN/Password या फिर ईमेल आईडी से लॉग इन करना होगा।

1358 रिक्तियों के लिए आयोजित होगी परीक्षा

UPSC CMS एग्जाम अलग-अलग डिपार्टमेंट में कुल 1358 मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती के लिए होना है। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई सभी डिटेल्स को वेरिफाई कर लें और इसे एक वैलिड फोटो ID के साथ एग्जाम सेंटर पर ले जाएं। परीक्षा वाले दिन निर्धारित परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 1 या दो घंटे पहलें पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे।

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UPSC CMS Admit Card 2026: How To Download?

कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज (CMS) परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।

स्टेप 2. अब What’s New सेक्शन के नीचे View All पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब e – Admit Card: Combined Medical Services Examination, 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब एक नया पेज ओपन होगा यहां Log in पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब अपने क्रेडेंशियल से लॉग इन करें।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

क्यों आयोजित होती है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा?

इस परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग की ओर से किया जाता है। इस परीक्षा के जरिए सरकारी मेडिकल अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों और संगठनों में डॉक्टरों की नियुक्ति करना है। इस परीक्षा के जरिए मेडिकल ऑफिसर (Medical Officer), असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर (रेलवे), जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) (केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं), GDMO (नई दिल्ली नगर परिषद) और GDMO ग्रेड-II (अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों में) जैसे पदों के लिए आयोजित की जाती है।