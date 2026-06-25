संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग करते हुए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के आवेदन चरण में ही 569 उम्मीदवारों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। इन उम्मीदवारों में ऐसे अभ्यर्थी शामिल थे जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए थे या फिर अपने निर्धारित अधिकतम प्रयास पूरे कर लिए थे। यूपीएससी का यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पूजा खेडकर मामले के बाद सख्ती

यह कार्रवाई 2024 में आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर के मामले के बाद की गई है। जांच में सामने आया था कि उन्होंने अधिकतम प्रयास पूरे हो जाने के बावजूद अपना और अपने माता-पिता का नाम बदलकर यूपीएससी परीक्षा दी थी। इसके बाद आयोग ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया था। पहले आयोग ऐसे मामलों की जांच इंटरव्यू चरण में करता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही पूरी कर ली गई।

यूपीएससी में कितने प्रयास की अनुमति है?

संघ लोक सेवा आयोग के नियमों के अनुसार, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 32 वर्ष की आयु तक 6 बार, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु तक 9 बार और एसएसी-एसटी वर्ग के उम्मीदवार 37 वर्ष की आयु तक असीमित प्रयास कर सकते हैं।

एआई जांच के दौरान ऐसे उम्मीदवारों की पहचान की गई जिन्होंने अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रयासों की सीमा पार कर ली थी या आयु सीमा से अधिक हो चुके थे।

इतने लाख उम्मीदवारों ने किया था आवेदन

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए कुल 8.18 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 5.49 लाख अभ्यर्थी 24 मई को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए। यह संख्या 2025 के मुकाबले कम रही, जब लगभग 9.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

आधार प्रमाणीकरण और एआई डी-डुप्लीकेशन का असर

यूपीएससी अधिकारियों के अनुसार उम्मीदवारों की संख्या में कमी का एक कारण इस वर्ष पहली बार लागू किए गए आधार आधारित प्रमाणीकरण और AI आधारित डुप्लीकेशन जांच भी हो सकती है।

आयोग द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल पर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले लगभग 94 प्रतिशत उम्मीदवारों ने आधार सत्यापन का विकल्प चुना। इससे उनकी पहचान सुनिश्चित हुई और डुप्लीकेट आवेदन की संभावना लगभग समाप्त हो गई।

इतने आवेदनों की AI से हुई जांच

जिन उम्मीदवारों ने आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया था, ऐसे लगभग 49 हजार आवेदनों की AI की मदद से जांच की गई। एआई सिस्टम ने उम्मीदवारों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, फोटो जैसे विवरणों का मिलान कर डुप्लीकेट आवेदनों की पहचान की। इसके बाद आयोग ने पिछले 15 वर्षों के रिकॉर्ड से मिलान कर यह भी जांचा कि किसी उम्मीदवार ने अधिकतम प्रयास पूरे किए हैं या आयु सीमा पार की है।

भारतीय वन सेवा परीक्षा में भी मिली गड़बड़ी

इसी तकनीक का उपयोग भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 के लिए भी किया गया। जांच में 69 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान हुई जिनकी पात्रता नियमों के अनुरूप नहीं थी।

सामाजिक श्रेणी बदलने वाले उम्मीदवारों की जांच

संघ लोक सेवा आयोग ने इस बार पहली बार प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर ही उम्मीदवारों की सामाजिक श्रेणी में बदलाव की भी जांच की। एआई सिस्टम ने ऐसे 43,497 उम्मीदवारों की पहचान की जिन्होंने अपने पिछले प्रयासों की तुलना में इस बार अलग श्रेणी में आवेदन किया था।

उदाहरण के तौर पर जनरल से ईडब्ल्यूएस, एससी से ओबीसी, ओबीसी से जनरल जैसे बदलाव सामने आए। आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों को ईमेल भेजकर जानकारी का सत्यापन किया।

133 आवेदन श्रेणी परिवर्तन जांच में रद्द

यूपीएससी सूत्रों के अनुसार श्रेणी परिवर्तन की जांच के दौरान 133 उम्मीदवार ऐसे पाए गए जिन्होंने अपनी नई श्रेणी के आधार पर अनुमत प्रयासों की संख्या पार कर ली थी। इसके बाद उनके आवेदन भी रद्द कर दिए गए। ये 133 आवेदन कुल 569 रद्द किए गए आवेदनों का हिस्सा हैं।

यूपीएससी अध्यक्ष ने क्या कहा?

यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा आवेदन चरण में ही डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया अपनाई ताकि वास्तविक उम्मीदवारों की सही पहचान हो सके और फर्जी या बहु-आवेदनों को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी गई है और UPSC सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उम्मीदवारों के लिए क्या है संदेश?

यूपीएससी का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि अब आयोग तकनीक और एआई की मदद से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ा रहा है। ऐसे में उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सही जानकारी देना, पात्रता नियमों का पालन करना और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने से बचना होगा। भविष्य में एआई आधारित सत्यापन प्रक्रिया और अधिक सख्त होने की संभावना है।