UPSC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में 13 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती Advertisement No. 12/2026 के तहत निकाली गई है। इसमें तकनीकी, कानूनी और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPSC के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2026 शाम 6 बजे निर्धारित की गई है।

भर्ती में जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लॉ ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ग्रेड II (जूनियर स्केल)-कार्डियोलॉजी के पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा की विस्तृत शर्तें जरूर देखनी चाहिए।

UPSC Recruitment 2026: कुल 13 पदों पर भर्ती

पद का नाम विभाग/संस्था पदों की संख्या जूनियर टेक्निकल ऑफिसर (शुगर टेक्नोलॉजी) नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर 1 असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल (ग्रेड IV) लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 8 लॉ ऑफिसर लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, GNCT ऑफ दिल्ली 3 स्पेशलिस्ट ग्रेड II (जूनियर स्केल)-कार्डियोलॉजी नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल 1 कुल- 13

आयोग ने इन पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन 26 सितंबर 2026 को जारी किया है।

UPSC Direct Recruitment 2026: किस पद के लिए क्या योग्यता?

जूनियर टेक्निकल ऑफिसर:

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइंस या इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ शुगर टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन साल का टीचिंग, रिसर्च या एडवाइजरी एक्सपीरियंस भी निर्धारित किया गया है।

असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल

असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पदों के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लॉ डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ निर्धारित प्रोफेशनल अनुभव भी आवश्यक है। इस पद से जुड़े कार्यों में विधायी मसौदा तैयार करना और Statutory Rules and Orders की जांच जैसे काम शामिल हैं।

लॉ ऑफिसर

लॉ ऑफिसर के पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ डिग्री जरूरी है। उम्मीदवार के पास लीगल प्रेक्टिशनर के रूप में या किसी सरकारी कार्यालय में कम से कम दो साल का कानूनी कार्य अनुभव भी होना चाहिए।

स्पेशलिस्ट ग्रेड II (जूनियर स्केल)

कार्डियोलॉजी के इस पद के लिए उम्मीदवार के पास निर्धारित मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यता और संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इस पद की विस्तृत शैक्षणिक और अनुभव संबंधी शर्तें आधिकारिक विज्ञापन में दी गई हैं।

UPSC Recruitment 2026: आवेदन की महत्वपूर्ण तारीख

विवरण तारीख/जानकारी विज्ञापन नंबर 12/2026 विज्ञापन जारी 26 सितंबर 2026 आवेदन शुरू 27 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2026 अंतिम समय शाम 6 बजे तक कुल पद 13

उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।

UPSC Direct Recruitment 2026: आवेदन फीस कितनी है?

इस भर्ती में महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। अन्य पात्र उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।

UPSC Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. UPSC की ऑनलाइन भर्ती वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. संबंधित Advertisement No. 12/2026 को खोलें।

स्टेप 3. जिस पद के लिए पात्र हैं, उसका चयन करें।

स्टेप 4. मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. लागू होने पर 25 रुपये आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए भरे हुए फॉर्म का प्रिंट या PDF सुरक्षित रख लें।

UPSC Recruitment 2026: चयन कैसे होगा?

इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग और जरूरत पड़ने पर भर्ती टेस्ट के बाद इंटरव्यू के माध्यम से किया जा सकता है। यूपीएससी के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। गलत या झूठी जानकारी सामने आने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई भी हो सकती है।

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