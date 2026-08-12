UPSC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 10/2026 जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 34 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPSC के ऑनलाइन भर्ती आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आयोग की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार आवेदन की शुरुआत 8 अगस्त 2026 से हुई है। सामान्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2026 है, जबकि प्रशासनिक रूप से लद्दाख से जुड़े पदों के लिए अंतिम तारीख 4 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।

UPSC Recruitment 2026: कितने पदों पर भर्ती?

UPSC Advertisement No. 10/2026 के तहत कुल 34 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। ये नियुक्तियां अलग-अलग विभागों और विशेषज्ञ पदों के लिए हैं। भर्ती में इंजीनियरिंग, कृषि, अनुसंधान और प्रशासन से जुड़े पद शामिल हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रमुख पदों में सहायक कार्यकारी अभियंता, अनुसंधान अधिकारी, सहायक निदेशक, बागवानी विकास अधिकारी और मृदा संरक्षण सहायक जैसे पद शामिल हैं।

UPSC Recruitment 2026: आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख आवेदन शुरू 8 अगस्त 2026 सामान्य पदों के लिए अंतिम तारीख 28 अगस्त 2026 लद्दाख प्रशासन से जुड़े पदों की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन

उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज अपलोड करने या पोर्टल पर तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय रहते फॉर्म भरना बेहतर रहेगा।

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती में अधिकांश उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है। महिला उम्मीदवारों,एससी, एसटी और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD) उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।

UPSC Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में पात्रता पद के अनुसार अलग-अलग है। चूंकि विज्ञापन संख्या 10/2026 में अलग-अलग विशेषज्ञ पद शामिल हैं, इसलिए प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा अलग हो सकती है।

उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग से जुड़े पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री, जबकि रिसर्च या कृषि से जुड़े पदों के लिए संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मांगी जा सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को केवल सामान्य योग्यता देखकर आवेदन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चुने हुए पद की विस्तृत पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।

UPSC Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

यूपीएससी की इस तरह की भर्तियों में चयन प्रक्रिया संबंधित पद की शर्तों के आधार पर तय होती है। कुछ पदों के लिए भर्ती परीक्षा और/या इंटरव्यू आयोजित किया जा सकता है। शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया भी पद और उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए चयन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

UPSC Recruitment 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

स्टेप 1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Recruitment/Advertisement सेक्शन में Advertisement No. 10/2026 देखें।

स्टेप 3. ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4. जरूरी विवरण दर्ज करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 5. मांगे गए शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. यदि लागू हो तो 25 रुपये आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।

स्टेप 8. सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंटआउट या PDF भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

UPSC की ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में Universal Registration Number (URN) जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधिकारिक निर्देशों में भी उम्मीदवारों को आवेदन से पहले पोर्टल की विस्तृत गाइडलाइन पढ़ने की सलाह दी गई है।

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

UPSC Recruitment 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार अपने नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी से जुड़ी जानकारी सावधानी से भरें। गलत या अधूरी जानकारी आवेदन को प्रभावित कर सकती है।

साथ ही, आरक्षण या आयु में छूट का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार रखना चाहिए। अंतिम रूप से पात्रता का निर्धारण UPSC के आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार ही होगा।

कहां मिलेगा आधिकारिक नोटिफिकेशन?

UPSC ने Advertisement No. 10/2026 का आधिकारिक भर्ती विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में पदवार रिक्ति, योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, आरक्षण, फीस और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जरूर देख लें।

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