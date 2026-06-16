संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Civil Services Preliminary Examination) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। 24 मई 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा में कुल 13,343 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है और वे अब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2026) में शामिल होने के पात्र होंगे। इसके अलावा, भारतीय वन सेवा (IFoS) मुख्य परीक्षा 2026 के लिए 1,046 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

UPSC ने स्पष्ट किया है कि सभी चयनित उम्मीदवारों की पात्रता फिलहाल प्रोविजनल (अस्थायी) है और उन्हें अगले चरण में शामिल होने के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

19 जून से शुरू होगी DAF प्रक्रिया

यूपीएससी के अनुसार, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए योग्य घोषित उम्मीदवारों को 19 जून से 28 जून 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक जानकारी भरनी होगी।

इस दौरान उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान, स्क्राइब (Scribe) संबंधी जानकारी अपडेट करना, सहायक उपकरणों की जानकारी देना, बड़े फॉन्ट में प्रश्नपत्र का विकल्प चुनना

कैडर वरीयता (Cadre Preference) भरना और व्यक्तिगत विवरण का सत्यापन करना जैसे कार्यों को पूरा करना होगा।

कितनी देनी होगी परीक्षा फीस?

यूपीएससी मेन्स परीक्षा के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। हालांकि, महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (PwBD) को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है।

DAF भरना क्यों है जरूरी?

आयोग ने कहा है कि सभी सफल उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। यहां तक कि जिन उम्मीदवारों ने पहले सभी दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और कोई नई जानकारी नहीं देनी है, उन्हें भी पोर्टल पर लॉगिन कर विवरण सत्यापित करने के बाद आवेदन जमा करना होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें परीक्षा के अगले चरण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

UPSC Prelims 2026: रिक्तियों के मुकाबले कितने उम्मीदवार सफल?

यूपीएससी ने इस वर्ष कुल 1,016 रिक्तियों के लिए 13,343 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया है। पिछले वर्ष यानी 2025 में रिक्तियों की संख्या 1,087 थी जिसके मेन्स के लिए चयनित 14,161 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष चयनित उम्मीदवारों की संख्या में कमी दर्ज की गई है।

IFoS Main 2026 के लिए 1,046 उम्मीदवार चयनित

भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए आयोग ने 80 रिक्तियों के मुकाबले 1,046 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया है। वहीं 2025 में 150 रिक्तियां थी जिसके लिए 2,116 उम्मीदवार चयनित हुए थे।

कटऑफ और मार्क्स कब होंगे जारी?

यूपीएससी ने बताया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के अंक, कटऑफ और उत्तर कुंजी फिलहाल जारी नहीं की जाएगी। ये सभी जानकारी तब सार्वजनिक की जाएगी जब सिविल सेवा परीक्षा 2026 की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और अंतिम परिणाम घोषित हो जाएंगे।

एक उम्मीदवार का परिणाम रोका गया

आयोग ने बताया कि रोल नंबर 6300119 वाले एक उम्मीदवार का भारतीय वन सेवा परीक्षा का परिणाम फिलहाल लंबित न्यायिक मामले के अंतिम निर्णय तक रोक दिया गया है।

UPSC Result 2026: सहायता के लिए हेल्पलाइन

परीक्षा परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार UPSC कॉल सेंटर से हेल्पलाइन नंबर, 011-40303444 और 011-24041001 पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक तक संपर्क कर सकते हैं।

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