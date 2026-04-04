संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एनडीए/एनए-आई परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन बेज़ुएल ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना नामांकन नंबर, पंजीकरण संख्या या जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 10 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025

फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025

परीक्षा तिथि: 12 अप्रैल 2026

एडमिट कार्ड: जारी

वैकेंसी डिटेल

National Defence Academy (NDA)

Army: 208 पद

Navy: 42 पद

Air Force: 120 पद

Naval Academy (NA)

10+2 Cadet Entry (केवल पुरुष): 24 पद

ऐसे करें UPSC NDA/NA-I Admit Card 2026 डाउनलोड

स्टेप 1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Latest Notifications” या “Admit Card” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. NDA/NA-I Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. लॉगिन पेज पर अपना Registration Number/Enrollment Number या DOB दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

SSB इंटरव्यू

मेडिकल टेस्ट

फिजिकल टेस्ट

जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा और एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़कर उनका पालन करना होगा।

UPSC NDA/NA-I Admit Card 2026 Direct Link