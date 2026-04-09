UPSC NDA, CDS II Final Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एनडीए और एनए II और सीडीएस II परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन जनरल ने नेशनल डिफेंस डिफेंस एकेडमी (एनडीए) और कंबाइंड डिफेंस डिफेंस (सीडीएस) II की परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना आधिकारिक परिणाम वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। एनडीए और एनए II और सीडीएस II के परिणामों के लिए अलग-अलग पीडीएफ फाइल जारी की गई है, जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

ऐसे करें UPSC NDA, CDS II Final Result 2025 चेक

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर “UPSC NDA & NA II Final Result 2025” या “UPSC CDS II Final Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. स्क्रीन पर एक PDF फाइल खुलेगी।

स्टेप 4. PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी

यदि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वे आयोग के फैसिलिटेशन काउंटर (Gate ‘C’) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवार फोन नंबर 011-23385271, 011-23381125 या 011-23098543 पर कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

रिजल्ट के बाद क्या होगा

फाइनल रिजल्ट में सफल घोषित उम्मीदवारों को अब संबंधित सेवा के लिए नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए तैयार रहना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें।

UPSC NDA & NA II Result 2025 Direct Link

UPSC CDS II Result 2025 Direct Link