UPSC Mains Admit Card 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफलता हासिल की है और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं, वे अपना ई-एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने मेन परीक्षा का आयोजन 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को करने की घोषणा की है। आयोग की वेबसाइट पर ई-एडमिट कार्ड का लिंक उपलब्ध है।

UPSC Mains Admit Card 2026 जारी

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड 14 अगस्त 2026 को जारी किया गया। उम्मीदवार इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, सत्र और जरूरी परीक्षा निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांच लें। किसी तरह की गलती नजर आने पर आयोग के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

UPSC Mains Exam Date 2026

UPSC CSE Mains 2026 परीक्षा पांच दिनों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है:

तारीख परीक्षा 21 अगस्त 2026 निबंध (Essay) 22 अगस्त 2026 सामान्य अध्ययन पेपर-1 23 अगस्त 2026 सामान्य अध्ययन पेपर-2 29 अगस्त 2026 भारतीय भाषा और सामान्य अध्ययन पेपर-3/अन्य निर्धारित पेपर 30 अगस्त 2026 अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन/वैकल्पिक विषय के निर्धारित पेपर

UPSC Mains परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। सुबह का सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर का सत्र 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा।

UPSC Mains Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in खोलें।

स्टेप 2. वेबसाइट के e-Admit Card सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3. Civil Services (Main) Examination, 2026 के ई-एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा 2026 के ई-एडमिट कार्ड का लिंक उपलब्ध है।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या चेक करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इन जानकारियों की जांच जरूर करनी चाहिए:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा की तारीख

परीक्षा का सत्र और समय

परीक्षा केंद्र का पता

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

अगर किसी जानकारी में विसंगति दिखाई देती है तो उसे नजरअंदाज न करें और UPSC के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार आयोग से संपर्क करें।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना होगा?

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा निर्धारित वैध फोटो पहचान पत्र भी अपने साथ रखना जरूरी है। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा केंद्र का पता पहले से जांच लें और परीक्षा शुरू होने से पर्याप्त समय पहले केंद्र पर पहुंचें।

UPSC Mains 2026 में कितने पेपर होंगे?

UPSC Civil Services Main Examination में कुल 9 पेपर होते हैं। इनमें भारतीय भाषा और अंग्रेजी के पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं, जबकि निबंध, चार सामान्य अध्ययन पेपर और दो वैकल्पिक विषयों के पेपर मेरिट में शामिल किए जाते हैं।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

UPSC Mains परीक्षा अब बेहद करीब है, इसलिए उम्मीदवारों को इस समय नई किताबों या नए स्रोतों के बजाय रिवीजन, उत्तर लेखन और मॉक टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को परीक्षा से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। साथ ही परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का रास्ता और यात्रा का समय पहले से तय कर लेना बेहतर रहेगा।

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