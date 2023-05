UPSC CSE Result 2022: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी, इशिता किशोर की फर्स्ट रैंक, ये हैं बाकी की 3 टॉपर्स

UPSC CSE 2022 Final Result Out: इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हराथी एन और स्मृति मिश्रा टॉप कैंडिडेट हैं। इशिता किशोर को ऑल इडिया रैंक में पहला स्थान मिला है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम 2022 (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

UPSC CSE Exam Result 2022: सिविल सेवा परीक्षा में इस बार महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे मंगलवार (23 मई, 2023) को जारी कर दिए हैं, जिसमें महिला उम्मीदवारों ने टॉप किया है। इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हरीती एन और स्मृति मिश्रा टॉप कैंडिडेट हैं। इशिता किशोर को ऑल इडिया रैंक में पहला स्थान मिला है। रिजल्ट के मुताबिक, सिविल सेवा परीक्षा में गरिमा लोहिया ने दूसरी और उमा हरीती एन ने तीसरी रैंक प्राप्त की है, जबकि स्मृति मिश्रा को चौथी रैंक मिली है। यूपीएससी ने कहा कि 933 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा पास की है। यूपीएससी से हर साल तीन चरणों में सिविल सेवा परीक्षा कराता है। इन परीक्षाओं में प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद अभियर्थियों का सेलेक्शन होता है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) समेत अन्य सेवाओं के अधिकारियों का चयन किया जाता है।

