UPSC ने जारी की भारतीय सांख्यिकी-आर्थिक सेवा परीक्षाओं की अधिसूचना, ऐसे करें आवेदन

UPSC IES/ ISS 2018: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा / भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2018 (Indian Economic Service Examination 2018 / Indian Statistical Service Examination 2018) की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा 29 जून 2018 से शुरू होगी। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के मातहत 14 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं इंडिय स्टेटिस्टिकल सर्विस के मातहत 32 पदों पर भर्ती होगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्ती परीक्षाओं के बारे में। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2018 है। आवेदकों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। सिर्फ 21 से 30 वर्ष के लोग ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा से SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की रियायत मिलेगी। वहीं OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को 5 वर्ष की रियायत मिलेगी।

शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए आवेदक का इकोनॉमिक्स/ एप्लाइड इकोनॉमिक्स / बिजनेस इकोनॉमिक्स / इक्नोमेट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक होना अनिवार्य है। इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस के लिए आवेदक का स्टेटिस्टिक्स (सांख्यिकी) / गणित सांख्यिकी / एप्लाइड स्टेटिस्टिक्स में बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री धारक होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए आपको 200 रुपये की एग्जामिनेशन फीस भरनी होगी। फीस आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में कैश के जरिए या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए भर सकते हैं। महिला, SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट मिलेगी।

ऐसे करें आवेदन– आवेदन आप संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के आधिकारिक वेबपोर्टल पर कर सकते हैं। विजिट करें https://upsconline.nic.in/ पर। होम पेज पर “ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC” लिंक पर क्लिक करें। अब “Indian Economic Service Examination, 2018” या “Indian Statistical Service Examination, 2018“, जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है उस पर क्लिक करें। आवेदन करने के लिए “भाग- I के लिए यहां क्लिक करें” का ऑप्शन सिलेक्ट करें। सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। वहीं “भाग- II के लिए यहां क्लिक करें” लिंक का इस्तेमाल आप लॉगइन करने के लिए करेंगे। बता दें परीक्षा दो चरणों में होगी। लिखित परीक्षा और वाइवा वॉइस।

