UPSC Exam Reform: सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अब तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। आयोग ने राज्यों के लोक सेवा आयोगों के साथ भर्ती प्रक्रिया को मजबूत बनाने, परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने और प्रशासनिक मानकों में एकरूपता लाने को लेकर चर्चा की है। इस पहल में AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन, उम्मीदवारों के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और इंटरव्यू बोर्ड के कंप्यूटरीकृत रैंडम चयन जैसे उपाय प्रमुख हैं।

UPSC ने राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ की अहम बैठक

यूपीएससी ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित धौलपुर हाउस में राज्य लोक सेवा आयोगों के सचिवों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें अलग-अलग राज्यों के आयोगों के सचिव, संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।

इस बैठक का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं को समझना, सफल प्रक्रियाओं को साझा करना और देशभर में प्रशासनिक मानकों के बीच बेहतर तालमेल बनाना था। यह पहल जनवरी 2025 में बेंगलुरु में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप थी।

AI से होगी उम्मीदवारों की पहचान, परीक्षा केंद्रों पर बढ़ेगी सुरक्षा

यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार ने कहा कि जब परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे रोकने के लिए भी आधुनिक तकनीक अपनानी जरूरी है। उनका जोर ऐसी व्यवस्था बनाने पर है, जिसमें परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी रहे और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

आयोग ने अपनी कुछ तकनीकी पहलों की जानकारी भी साझा की है, जो इस प्रकार है।

AI फेस ऑथेंटिकेशन: परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार के चेहरे की डिजिटल पहचान से सत्यापन।

यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN): आवेदकों की पहचान और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना।

इंटरव्यू बोर्ड का कंप्यूटरीकृत रैंडम चयन: इंटरव्यू बोर्डों के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाना।

डिजिटाइजेशन: विभागीय पदोन्नति समितियों से संबंधित प्रस्तावों की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना।

राज्यों में भर्ती के नियम एक जैसे करने पर जोर

कार्यशाला में केवल परीक्षा की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि भर्ती से जुड़े प्रशासनिक मानकों पर भी चर्चा हुई। यूपीएससी चाहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग एक-दूसरे के सफल अनुभवों से सीखें और जहां संभव हो, अच्छी प्रक्रियाओं को अपनाएं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी राज्यों की पात्रता शर्तें, आरक्षण नीति, आयु सीमा या चयन नियम एक समान कर दिए जाएंगे। अलग-अलग राज्यों में भर्ती नियम संबंधित पदों और राज्य के नियमों के अनुसार तय होते हैं। फिलहाल जोर प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक कामकाज को मजबूत करने पर है।

क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा और शिकायत निवारण पर भी चर्चा

यूपीएससी के सचिव शशि रंजन कुमार ने बताया कि कई राज्य आयोग आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करने और उम्मीदवारों की शिकायतों का समाधान करने जैसे क्षेत्रों में प्रभावी तरीके अपना रहे हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों के इन अनुभवों और अच्छी प्रक्रियाओं को एक साझा संग्रह में रखा जाए, ताकि दूसरे आयोग भी उनसे लाभ उठा सकें। इससे भर्ती परीक्षाओं के संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है।

आयोग की इस पहल से राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रियाओं में सुधार की संभावना है। लेकिन किसी नई व्यवस्था के लागू होने, सभी राज्यों में अनिवार्य AI सत्यापन या भर्ती नियमों में बदलाव को लेकर अभी अलग से आधिकारिक निर्णय की जरूरत होगी।