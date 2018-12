UPSC ESE Admit Card 2019, UPSC Engineering Services Admit Card 2019: Union Public Service Commission (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम (प्रीलिम्स) 2019 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए एग्जाम 6 जनवरी 2019 को होगा। जिन कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था वह अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड 12 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2019 तक डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से यूपीएससी देश की अलग अलग प्रशासनिक सेवाओं के लिए 581 इंजीनियरों की भर्ती करेगा। कैंडिडेट्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एग्जाम के समय एग्जाम हॉल में एक फोटो आईडी प्रूफ के साथ एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर जाना है।

यहां से आसानी से कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं। होमपेज पर आपको e-Admit Cards for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC का लिंक दिखाई देगा। अब इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। इसके बाद Download पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक हीयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही नया पेज कुल जाएगा। यहां एग्री के सामने बने बॉक्स में क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां अब कैंडिडेट को जरूरी डिटेल्स डालनी होंगी। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App