UPSC ESE 2026 Registration: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा यानी ESE 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 6 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रही है। इस भर्ती अभियान के जरिए करीब 480 इंजीनियरिंग पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आज शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया UPSC के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए पूरी होगी।

UPSC ESE 2026 Registration: आज ही भर दें फॉर्म

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेस एग्जामिनेशन 2027 का नोटिफिकेशन 16 सितंबर 2026 को जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन भी इसी दिन शुरू हुए थे। अब आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 शाम 6 बजे निर्धारित है। यानी जिन योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इस भर्ती के तहत सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग से जुड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कुल 480 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं।

UPSC ESE 2027 भर्ती की प्रमुख जानकारी

विवरण जानकारी परीक्षा Engineering Services Examination (ESE) 2027 भर्ती संस्था यूपीएससी कुल पद करीब 480 आवेदन शुरू 16 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम समय शाम 6 बजे प्रीलिम्स परीक्षा 31 जनवरी 2027 मेन्स परीक्षा 18 जून 2027 इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in

किस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी?

यूपीएससी ईएसई 2027 में करीब 480 पद चार प्रमुख इंजीनियरिंग कैटेगरी में हैं। उपलब्ध वैकेंसी विवरण इस प्रकार है।

इंजीनियरिंग ब्रांच पदों की संख्या सिविल इंजीनियरिंग 219 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 91 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 77 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग 93 कुल 480

UPSC ESE 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। पात्रता से जुड़ी अन्य शर्तें भी यूपीएससी की अधिसूचना में निर्धारित की गई हैं।

आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 को 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क कितना है?

यूपीएससी ईएसई के लिए सामान्य रूप से आवेदन शुल्क 200 निर्धारित है। हालांकि महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान बैंक, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

UPSC ESE 2026 Registration: ऐसे करें आवेदन

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे इन स्टेप्स से आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. UPSC के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 3. जरूरत के अनुसार अकाउंट क्रिएट करें और Universal Registration Number (URN) प्राप्त करें।

स्टेप 4. Common Application Form (CAF) पूरा करें।

स्टेप 5. Engineering Services Examination 2027 का विकल्प चुनें।

स्टेप 6. परीक्षा से जुड़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

स्टेप 7. जरूरी दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर आदि अपलोड करें।

स्टेप 8. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 9. फॉर्म को ध्यान से जांचकर सबमिट करें।

स्टेप 10. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

UPSC ESE 2027 परीक्षा कब होगी?

यूपीएससी के आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रारंभिक परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित होगी। इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेस मुख्य परीक्षा 18 जून 2027 को होगी।

प्रीलिम्स परीक्षा का समय

पेपर विषय समय अंक पेपर I सामान्य अध्ययन और इंजीनियरिंग अभिक्षमता सुबह 9:30-11:30 बजे 200 पेपर II अभियांत्रिक अनुशासन दोपहर 2:00–5:00 बजे 300 कुल — — 500

तीन चरणों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया

यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेस में चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में होती है:

पहला चरण: इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा

दूसरा चरण: इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा

तीसरा चरण: व्यक्तित्व परीक्षण

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण अच्छी तरह जांच लें। यूपीएससी की आवेदन प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने के बाद उसे वापस लेने की सुविधा नहीं होती और जमा किए गए आवेदन में बदलाव की अनुमति भी नहीं होती, इसलिए अंतिम सबमिशन से पहले सभी जानकारी सावधानी से चेक करना जरूरी है।