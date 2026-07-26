संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। देशभर में 21 जून 2026 को आयोजित की गई लिखित परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे वह इस परिणाम को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। आयोग ने रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। इस पीडीएफ फाइल में उन उम्मीदवारों के नाम हैं जिन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। बता दें कि जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में पास हुए हैं उन्हें आगे पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होना होगा।

1340 कैंडिडेट्स ने पास की परीक्षा

संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में कुल 1,340 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यह सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगले स्टेज यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होंगे। आयोग ने कहा है कि कैंडिडेट्स ने लिखित एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। UPSC ने एक क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि सभी शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की कैंडिडेचर प्रोविजनल है और एलिजिबिलिटी कंडीशंस के वेरिफिकेशन के अधीन है।

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पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इन दस्तावेजों के साथ पहुंचे

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट के समय उम्र, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), बेंचमार्क डिसेबिलिटी (जहां लागू हो) और दूसरे क्लेम से जुड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आयोग के दफ्तर पहुंचना होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल आयोग की ओर से जल्द जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स तैयार रखें और ऑफिशियल UPSC वेबसाइट पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स की जरूरतों को ध्यान से चेक करें।

पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले करना होगा ये काम

आयोग की ओर से कहा गया है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों को तय UPSC पोर्टल पर अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होगी और तय क्वालिफाइंग एग्जाम पास करने का प्रूफ अपलोड करना होगा। जो कैंडिडेट्स यह प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह प्रोसेस पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों की दावेदारी को रद्द कर दिया जाएगा।

जल्द जारी होगा पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल

पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल अलग से बताया जाएगा। इंटरव्यू की तारीख और समय ई-समन लेटर के ज़रिए बताया जाएगा, जिसे कैंडिडेट्स UPSC वेबसाइट्स से डाउनलोड कर पाएंगे। कैंडिडेट्स के चेक करने के लिए रोल नंबर के हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल भी पब्लिश किया जाएगा। कमीशन ने कहा है कि इंटरव्यू की तारीख या समय में बदलाव की रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा। UPSC ने आगे कहा कि क्वालिफाइड और नॉन-क्वालिफाइड दोनों तरह के कैंडिडेट्स के मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट पूरा होने के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद ही अपलोड किए जाएंगे।

UPSC ESE Mains Result 2026: How To Check?

इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।

स्टेप 2. अब What’s New सेक्शन के नीचे View All पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब Written Result: Engineering Services (Main) Examination, 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब नई विंडो में पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। नाम वाइज पीडीएफ भी यहीं मिलेगी।

स्टेप 5. भविष्य के संदर्भ के लिए इस पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट निकाल लें।