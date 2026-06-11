UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 LIVE Update: संघ लोक सेवा आयोग किसी भी वक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (UPSC CSE Prelims 2026) परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि, आयोग की तरफ से अभी तक परिणाम जारी करने की तारीख और समय को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं की गई है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार परिणाम जारी होने के बाद आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसकी शुरुआत 21 अगस्त 2026 से निर्धारित है।
UPSC CSE Prelims Result 2026 कहां देखें?
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार निम्न वेबसाइटों पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकेंगे:
upsc.gov.in
upsconline.nic.in
UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर “Written Results” सेक्शन में परिणाम का लिंक सक्रिय किया जाएगा।
UPSC Prelims Result 2026 कैसे चेक करें?
स्टेप 1. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “What’s New” या “Written Results” सेक्शन खोलें।
स्टेप 3. “Civil Services (Preliminary) Examination, 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4. रिजल्ट PDF डाउनलोड करें।
स्टेप 5. Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम खोजें।
स्टेप 6. भविष्य के लिए PDF सुरक्षित रख लें।
UPSC Prelims Result PDF में क्या-क्या होगा?
रिजल्ट PDF में आमतौर पर निम्न जानकारी उपलब्ध रहती है:
चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर
चयनित उम्मीदवारों के नाम
मुख्य परीक्षा से संबंधित निर्देश
UPSC Prelims 2026 Cut Off पर क्या है अपडेट?
आधिकारिक कटऑफ परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि इस वर्ष GS Paper-I अपेक्षाकृत कठिन था, जिसके कारण कटऑफ में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम कटऑफ आयोग द्वारा ही जारी की जाएगी।
UPSC Mains 2026 कब से शुरू होगी?
यूपीएससी के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 21 अगस्त 2026 से किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
UPSC CSE Prelims Result 2026 LIVE Update: UPSC Prelims Result PDF में क्या होगा?
UPSC Prelims Result 2026 PDF में उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए जाएंगे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की है। यह सूची मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की होगी। PDF में श्रेणीवार कटऑफ शामिल नहीं होती है। आयोग बाद में विस्तृत जानकारी जारी कर सकता है। उम्मीदवार PDF डाउनलोड करके अपने नाम या रोल नंबर को सर्च कर सकते हैं। यदि नाम सूची में है तो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा की तैयारी और आगे की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
UPSC CSE Prelims Result 2026 LIVE Update: किस वेबसाइट पर मिलेगा UPSC Prelims Result?
UPSC Prelims Result 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार upsc.gov.in और upsconline.nic.in का उपयोग कर सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। वेबसाइट पर "What's New" सेक्शन में रिजल्ट का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। अधिक ट्रैफिक के कारण वेबसाइट कुछ समय के लिए धीमी हो सकती है। ऐसे में उम्मीदवार धैर्य रखें और बार-बार वेबसाइट रिफ्रेश करने के बजाय कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें।
UPSC CSE Prelims Result 2026 LIVE Update: कब जारी होगा रिजल्ट
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। 24 मई 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकेंगे। इस PDF में केवल सफल उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल हो सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।