UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 LIVE Update: संघ लोक सेवा आयोग किसी भी वक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (UPSC CSE Prelims 2026) परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि, आयोग की तरफ से अभी तक परिणाम जारी करने की तारीख और समय को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं की गई है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार परिणाम जारी होने के बाद आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसकी शुरुआत 21 अगस्त 2026 से निर्धारित है।

UPSC CSE Prelims Result 2026 कहां देखें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार निम्न वेबसाइटों पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकेंगे:

upsc.gov.in

upsconline.nic.in

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर “Written Results” सेक्शन में परिणाम का लिंक सक्रिय किया जाएगा।

UPSC Prelims Result 2026 कैसे चेक करें?

स्टेप 1. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “What’s New” या “Written Results” सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. “Civil Services (Preliminary) Examination, 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रिजल्ट PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 5. Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम खोजें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए PDF सुरक्षित रख लें।

UPSC Prelims Result PDF में क्या-क्या होगा?

रिजल्ट PDF में आमतौर पर निम्न जानकारी उपलब्ध रहती है:

चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर

चयनित उम्मीदवारों के नाम

मुख्य परीक्षा से संबंधित निर्देश

UPSC Prelims 2026 Cut Off पर क्या है अपडेट?

आधिकारिक कटऑफ परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि इस वर्ष GS Paper-I अपेक्षाकृत कठिन था, जिसके कारण कटऑफ में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम कटऑफ आयोग द्वारा ही जारी की जाएगी।

UPSC Mains 2026 कब से शुरू होगी?

यूपीएससी के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 21 अगस्त 2026 से किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

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