संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 15 जून को सिविल सर्विस (प्रीलिम्स) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया था। यह परीक्षा 24 मई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के परिणाम में कुल 14,161 कैंडिडेट्स पास हुए जो अब मेन्स परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने उस वक्त रोल नंबर वाइज रिजल्ट जारी किया था और अब आयोग ने रिजल्ट जारी होने के 2 दिन बाद क्वालीफाई कैंडिडेट्स की नाम-वाइज लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है वह नाम वाइज लिस्ट को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं।

कितने उम्मीदवार मेन्स में होंगे शामिल?

CSE प्रीलिम्स 2026 में इस साल कुल 14,389 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसमें से 13,343 उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में शामिल होंगे जबकि 1,046 कैंडिडेट्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में शामिल होंगे। सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 5.49 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे। आयोग ने जो नाम वाइज लिस्ट जारी की है उसमें पहला नाम छात्रा MAKWANA DEVGNA KIRITKUMAR का है।

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कैसे डाउनलोड करें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की नाम वाइज लिस्ट

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होम पेज पर What’s New सेक्शन के नीचे दिए गए View All पर क्लिक करें।

अब Written Result (with name): Civil Services (Preliminary) Examination, 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब Documents सेक्शन में पीडीएफ फाइल पर क्लिक करें।

अब नई विंडो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च करें।

मेन्स के लिए क्वालीफाई हुए कैंडिडेट्स को भरना होगा DAF-I फॉर्म

सीएसई प्रीलिम्स पास करने वाले कैंडिडेट्स को मेन्स में शामिल होने के लिए DAF-1 फॉर्म भरना होगा। इसमें उम्मीदवारों को अपनी कुछ निजी जानकारी साझा करनी होगी। Detailed Application Form (DAF-1) केवल एक आवेदन पत्र नहीं है, बल्कि इंटरव्यू तक आपकी प्रोफाइल का आधार बनता है। इस फॉर्म को भरने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 19 जून से खुलेगी। DAF भरते समय सभी व्यक्तिगत जानकारी सही दर्ज करें। शैक्षणिक विवरण ध्यानपूर्वक भरें। उपलब्धियां, रुचियां और हॉबी सोच-समझकर लिखें।