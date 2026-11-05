दो महीने के इंतजार के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार (05 नवंबर 2026) को यूपीएससी सीएसई मेन्स 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। 21 से 30 अगस्त, 2026 तक आयोजित की गई परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे वह इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर विजिट करें।

आयोग ने उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर वाली पीडीएफ फाइल जारी की है जो मेन्स परीक्षा पास करने के बाद अगले राउंड में शामिल होंगे जो कि इंटरव्यू है। सीएसई मेन्स परीक्षा में कुल 2526 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं।

शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आगे क्या करें?

जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन्हें इंटरव्यू से पहले एक प्रोसेस को पूरा करना होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूरी डिटेल्स भरनी या अपडेट करनी होंगी। यह सुविधा UPSC के ऑनलाइन पोर्टल पर 11 नवंबर से 25 नवंबर, 2026 तक शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

UPSC CSE Mains Result 2026: पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

स्टेप 1. उम्मीदवार सबसे पहले UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर ‘Written Results’ सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब ‘Civil Services (Main) Examination, 2026’ टाइटल वाला लिंक देखें।

स्टेप 4. अब रिजल्ट वाली PDF ओपन करें।

स्टेप 5. अपना रोल नंबर चेक करने के लिए सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड करके सेव कर लें।

कहां होंगे इंटरव्यू?

सीएसई मेन्स एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्स को आयोग की ओर से इंटरव्यू राउंड के लिए अलग से एडमिट कार्ड और अलग से इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। इंटरव्यू कमीशन के ऑफिस धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में होंगे। इसके एडमिट कार्ड UPSC वेबसाइट और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोग ने साफ किया है कि कॉल लेटर फिजिकली जारी नहीं किए जाएंगे।

क्या होगा अगले राउंड में ?

मेन्स के बाद अगले राउंड में कैंडिडेट्स की सिविल सर्विस में करियर के लिए काबिलियत का पता लगाया जाता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, जजमेंट, सोशल ट्रेट्स और लीडरशिप एबिलिटी शामिल हैं।

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