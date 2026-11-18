संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफल हुए 2,526 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 12 फरवरी 2027 तक चलेंगे। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर, इंटरव्यू की तारीख और निर्धारित सत्र चेक कर सकते हैं।

UPSC Interview 2026: जरूरी तारीखें और जानकारी

विवरण जानकारी परीक्षा UPSC Civil Services Examination 2026 इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवार 2,526 इंटरव्यू शुरू होने की तारीख 7 दिसंबर 2026 इंटरव्यू की अंतिम तारीख 12 फरवरी 2027 सुबह के सत्र में रिपोर्टिंग सुबह 9 बजे दोपहर के सत्र में रिपोर्टिंग दोपहर 1 बजे इंटरव्यू का स्थान धौलपुर हाउस, नई दिल्ली आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in

UPSC CSE Interview 2026: दो सत्रों में होंगे इंटरव्यू

यूपीएससी के नोटिस के अनुसार, पर्सनैलिटी टेस्ट दो सत्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों को अपने निर्धारित सत्र के हिसाब से रिपोर्ट करना होगा।

सुबह का सत्र: रिपोर्टिंग सुबह 9 बजे।

दोपहर का सत्र: रिपोर्टिंग दोपहर 1 बजे।

इंटरव्यू का पूरा कार्यक्रम आयोग ने पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। उम्मीदवार अपने रोल नंबर की मदद से निर्धारित तारीख और सत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इंटरव्यू से पहले यह काम करना जरूरी

यूपीएससी ने इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन जरूरी जानकारी भरने, अपडेट करने और सबमिट करने का निर्देश दिया है। इसके लिए निर्धारित अवधि 11 नवंबर से 25 नवंबर 2026 शाम 6 बजे तक है।

आयोग के अनुसार, निर्धारित समय में जरूरी जानकारी जमा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को ई-समन लेटर जारी नहीं किया जाएगा और वे पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल नहीं हो सकेंगे।

UPSC Interview Schedule 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना इंटरव्यू शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर Interview Schedules सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Civil Services (Main) Examination 2026 के सामने दिए गए PDF लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. PDF खुलने के बाद Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इंटरव्यू तारीख और सत्र की जानकारी नोट कर लें।

स्टेप 6. भविष्य में इस्तेमाल के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

इंटरव्यू देने वालों को मिलेगा यात्रा खर्च

यूपीएससी नोटिस के अनुसार, पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसकी सीमा मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड क्लास अथवा स्लीपर क्लास के किराये तक रखी गई है। यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए निर्धारित फॉर्म और यात्रा टिकटों की प्रतियां जमा करनी होंगी। अन्य माध्यम या श्रेणी से यात्रा करने पर लागू सरकारी नियमों के अनुसार दावा तय किया जाएगा।

UPSC CSE 2026: मेन्स रिजल्ट कब आया था?

यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम 5 नवंबर को घोषित किया था। इसमें सफल हुए 2,526 उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए योग्य माना गया है। अब इंटरव्यू के बाद मुख्य परीक्षा और पर्सनैलिटी टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।