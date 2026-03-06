संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा (CSE) 2025 का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार (6 मार्च 2026) को जारी कर दिया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS), इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) और अलग-अलग सेंट्रल सर्विस में ग्रुप A और ग्रुप B के पदों के लिए कुल 958 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के फाइनल रिजल्ट में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया है।

कौन हैं अनुज अग्निहोत्री?

राजस्थान को कोटा जिले के पास छोटे से कस्बे रावतभाटा के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने सिविल सेवा एग्जाम 2025 के फाइनल रिजल्ट में टॉप किया है। हालांकि अभी उनके व्यक्तिगत मार्क्स जारी नहीं हुए हैं। यह मार्क्स 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे।

अनुज अग्निहोत्री ने अपनी प्राथमिक शिक्षा रावतभाटा में ही पूरी की थी। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वह जोधपुर चले गए। साल 2023 में AIIMS जोधपुर से अनुज ने MBBS की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की।

यूट्यूब पर शेयर किए गए उनके मॉक इंटरव्यू के मुताबिक, सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान कई ऐसे चैलेंज आए जो उनकी मेडिकल की पढ़ाई से अलग थे। उनके मुताबिक, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी का स्टेज उनके पांच साल के MBBS से ज़्यादा मुश्किल था।

UPSC CSE 2025 Toppers List

रैंक 2 पर रहने वाली लड़की कौन है?

तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली राजेश्वरी सुवे एम ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। राजेश्वरी ने इससे पहले राज्य सिविल सेवा परीक्षा क्रैक की थी और वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर पद पर तैनात हैं।

रैंक 3 पर रहे एकांश ढुल

यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के फाइनल रिजल्ट में तीसरा स्थान पाने वाले एकांश ढुल पंचकूला सेक्टर 12 में रहते हैं। इससे पहले भी वे दो बार यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं। 2024 में उनकी 342वीं रैंक थी। वहीं 2025 में उन्होंने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। वह तीसरे टॉपर बने हैं।

एकांश ढुल ने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ के भवन विद्यालय सेक्टर 27 से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की।