UPSC Toppers List: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन (CSE) 2025 के फाइनल रिजल्ट की घोषणा 6 मार्च 2026 (गुरुवार) को कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अंतिम परिणाम चेक कर सकते हैं। आयोग ने देश की एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमैटिक सर्विसेज के लिए कुल 958 कैंडिडेट्स का चयन किया है।
UPSC CSE 2025 Final Result Live Updates
अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप
आयोग ने रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर्स के नाम भी जारी किए हैं। इस बार सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के बाद अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है जबकि दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे हैं। थर्ड पोजिशन पर अकांक्षा और चौथे स्थान पर राघव झुनझुनवाला हैं। पांचवां स्थान इशान भटनागर ने हासिल किया है। टॉप करने वाले अनुज अग्निहोत्री को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि AIIMS जोधपुर से MBBS की डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं।
UPSC CSE 2025: टॉप 20 टॉपर्स के नाम
|क्रम संख्या
|रोल नंबर
|कैंडिडेट के नाम
|1
|1131589
|अनुज अग्निहोत्री
|2
|4000040
|राजेश्वरी सुवे (महिला)
|3
|3512521
|आकांश धुल
|4
|834732
|राघव झुनझुनवाला
|5
|409847
|ईशान भटनागर
|6
|6410067
|जिन्निया ऑरोरा
|7
|818306
|ए. आर. राजाह मोहिद्दीन
|8
|843487
|पक्षल सेक्रेट्री
|9
|831647
|आस्था जैन
|10
|1523945
|उज्ज्वल प्रियंक
|11
|1512091
|यशस्वी राज वर्धन
|12
|840280
|अक्षित भारद्वाज
|13
|7813999
|आन्या शर्मा
|14
|5402316
|सुरभि यादव
|15
|3507500
|सिमरनदीप कौर
|16
|867445
|मोनिका श्रीवास्तव
|17
|829589
|चितवन जैन
|18
|5604518
|श्रुथी आर
|19
|105602
|निशार दिशांत अमृतलाल
|20
|6630448
|रवि राज
श्रेणी वाइज सेलेक्ट उम्मीदवारों की संख्या
|सेवाएं
|सामान्य (GEN)
|ईडब्ल्यूएस (EWS)
|ओबीसी (OBC)
|एससी (SC)
|एसटी (ST)
|कुल
|आई.ए.एस.
|74
|18
|47
|28
|13
|180
|आई.एफ.एस.
|22
|6
|15
|8
|4
|55
|आई.पी.एस.
|60
|15
|42
|22
|11
|150
|केंद्रीय सेवाएँ (ग्रुप ‘A’)
|211
|48
|141
|73
|34
|507
|ग्रुप ‘B’ सेवाएँ
|79
|17
|61
|27
|11
|195
|कुल
|446
|104
|306
|158
|73
|1087*