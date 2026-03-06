UPSC Toppers List: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन (CSE) 2025 के फाइनल रिजल्ट की घोषणा 6 मार्च 2026 (गुरुवार) को कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अंतिम परिणाम चेक कर सकते हैं। आयोग ने देश की एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमैटिक सर्विसेज के लिए कुल 958 कैंडिडेट्स का चयन किया है।

UPSC CSE 2025 Final Result Live Updates

अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

आयोग ने रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर्स के नाम भी जारी किए हैं। इस बार सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के बाद अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है जबकि दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे हैं। थर्ड पोजिशन पर अकांक्षा और चौथे स्थान पर राघव झुनझुनवाला हैं। पांचवां स्थान इशान भटनागर ने हासिल किया है। टॉप करने वाले अनुज अग्निहोत्री को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि AIIMS जोधपुर से MBBS की डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं।

UPSC CSE 2025: टॉप 20 टॉपर्स के नाम

क्रम संख्या रोल नंबर कैंडिडेट के नाम 1 1131589 अनुज अग्निहोत्री 2 4000040 राजेश्वरी सुवे (महिला) 3 3512521 आकांश धुल 4 834732 राघव झुनझुनवाला 5 409847 ईशान भटनागर 6 6410067 जिन्निया ऑरोरा 7 818306 ए. आर. राजाह मोहिद्दीन 8 843487 पक्षल सेक्रेट्री 9 831647 आस्था जैन 10 1523945 उज्ज्वल प्रियंक 11 1512091 यशस्वी राज वर्धन 12 840280 अक्षित भारद्वाज 13 7813999 आन्या शर्मा 14 5402316 सुरभि यादव 15 3507500 सिमरनदीप कौर 16 867445 मोनिका श्रीवास्तव 17 829589 चितवन जैन 18 5604518 श्रुथी आर 19 105602 निशार दिशांत अमृतलाल 20 6630448 रवि राज

श्रेणी वाइज सेलेक्ट उम्मीदवारों की संख्या