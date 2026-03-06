UPSC Toppers List: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन (CSE) 2025 के फाइनल रिजल्ट की घोषणा 6 मार्च 2026 (गुरुवार) को कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अंतिम परिणाम चेक कर सकते हैं। आयोग ने देश की एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमैटिक सर्विसेज के लिए कुल 958 कैंडिडेट्स का चयन किया है।

UPSC CSE 2025 Final Result Live Updates

अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

आयोग ने रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर्स के नाम भी जारी किए हैं। इस बार सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के बाद अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है जबकि दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे हैं। थर्ड पोजिशन पर अकांक्षा और चौथे स्थान पर राघव झुनझुनवाला हैं। पांचवां स्थान इशान भटनागर ने हासिल किया है। टॉप करने वाले अनुज अग्निहोत्री को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि AIIMS जोधपुर से MBBS की डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं।

UPSC CSE 2025: टॉप 20 टॉपर्स के नाम

क्रम संख्यारोल नंबरकैंडिडेट के नाम
11131589अनुज अग्निहोत्री
24000040राजेश्वरी सुवे (महिला)
33512521आकांश धुल
4834732राघव झुनझुनवाला
5409847ईशान भटनागर
66410067जिन्निया ऑरोरा
7818306ए. आर. राजाह मोहिद्दीन
8843487पक्षल सेक्रेट्री
9831647आस्था जैन
101523945उज्ज्वल प्रियंक
111512091यशस्वी राज वर्धन
12840280अक्षित भारद्वाज
137813999आन्या शर्मा
145402316सुरभि यादव
153507500सिमरनदीप कौर
16867445मोनिका श्रीवास्तव
17829589चितवन जैन
185604518श्रुथी आर
19105602निशार दिशांत अमृतलाल
206630448रवि राज

श्रेणी वाइज सेलेक्ट उम्मीदवारों की संख्या

सेवाएंसामान्य (GEN)ईडब्ल्यूएस (EWS)ओबीसी (OBC)एससी (SC)एसटी (ST)कुल
आई.ए.एस.7418472813180
आई.एफ.एस.226158455
आई.पी.एस.6015422211150
केंद्रीय सेवाएँ (ग्रुप ‘A’)211481417334507
ग्रुप ‘B’ सेवाएँ7917612711195
कुल446104306158731087*