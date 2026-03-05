UPSC CSE 2025 Final Result LIVE Updates: सिविल सेवा परीक्षा 2025 (CSE) के फाइनल रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) किसी भी वक्त यह रिजल्ट जारी कर सकता है। आयोग की इस भर्ती के तीनों चरण – प्रीलिमिनरी, मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट अब पूरे हो चुके हैं और देश भर के कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने इंटरव्यू राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

कब हुआ था इंटरव्यू राउंड?

आयोग की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल मेरिट लिस्ट और टॉपर्स के नाम भी जारी किए जाएंगे। आयोग ने सीएसई 2025 भर्ती का इंटरव्यू राउंड दो फेज में आयोजित किया था। पहले फेज में 649 उम्मीदवारों ने 8 दिसंबर 2025 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक इंटरव्यू राउंड दिया था।

इसके बाद दूसरे फेज में 5 जनवरी 2026 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक बाकी बचे कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू राउंड दिया था। UPSC आमतौर पर इंटरव्यू खत्म होने के लगभग एक हफ्ते के अंदर फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर देता है।

Live Updates