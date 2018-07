UPSC CMS Admit Card 2018: कंबाइंड मेडिकल सर्विसिस एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, upsconline.nic.in से डाउनलोड करें

Union Public Service Commission, UPSC ने Combined Medical Services Examination (CMS), 2018 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। CMS admit card 2018 उम्मीदवार upsconline.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। सबसे पहले www.upsc.gov.in पर जाएं। होम पेज से Combined Medical Services Examination, 2018 E Admit Card लिंक पर क्लिक करें। एक बार फिर से Click Here का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब आप upsconline.nic.in पर पहुंच जाएंगे। To Download e-Admit Card के टैब में से फिर से Click Here सिलेक्ट करें। जरूरी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘Registration Id’ या ‘Roll Number’ का ऑप्शन सिलेक्ट करें। जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल्स सबमिट करें। एडमिट कार्ड खुल जाएगा। डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। एडमिट कार्ड 22 जुलाई तक ही वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। UPSC CMS परीक्षा 22 जुलाई को होगी। बता दें रेलवे में Assistant Divisional Medical Officer के 300 पद; Indian Ordnance Factories Health Services में Assistant Medical Officer के 16 पद और Central Health Services में Junior Scale Posts के 138 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा New Delhi Municipal Council में General Duty Medical Officer पदों पर भर्ती होगी।

UPSC CMS परीक्षा 500 मार्क्स की होगी। इसमें दो objective type papers, एक-एक 250 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स एक पेपर लिखने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा अलग से 100 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इसमें स्टूडेंट्स के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App