Union Public Service Commission, (UPSC) ने बुधवार को Combined Defence Services, CDS II Examination 2018 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार अब आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको upsconline.nic.in पर विजिट करना होगा। ध्यान रहे आवेदन करने की अंतिम तिथि और समय 3 सितंबर शाम 6 बजे तक का है। परीक्षा 18 नवंबर 2018 को होगी। आपको बता दें Combined Defence Services, CDS II Examination 2018 के तहत Indian Military Academy, Indian Naval Academy और Air Force Academy में भर्तियां होंगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं आवेदन करने का तरीका। आवेदन करने के लिए लॉगइन करें upsconline.nic.in पर। होम पेज पर “ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC” लिंक सिलेक्ट करें। अब आपको ‘C.D.S. Examination (II), 2018’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

आवेदन करने के लिए आपको दो भागों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले ‘Click Here for PART I’ के लिंक पर क्लिक करें और प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद ‘Click Here for Part II’ पर क्लिक कर उसकी प्रक्रिया फॉलो करें। आवेदकों को ध्यान देना होगा कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र में आवंटित उम्मीदवारों की संख्या सीमित होगी। केन्द्रों का आवंटन ‘पहले आवेदन -पहले आवंटन’ के आधार पर किया जाएगा, और केंद्र की निर्धारित सीटें भर जाने पर इसे रोक दिया जाएगा। आवेदकों को इस प्रकार सलाह दी जाती है, कि वे जल्दी आवेदन करे जिससे वे अपनी पसंद का केंद्र ले सके ।

बता दें CDS I Exam 2018 फरवरी महीने में हुआ था। UPSC साल में दो बार Combined Defence Service examinations कराता है। CDS I examination फरवरी 2018 में हुई थी। UPSC लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन संबंधित एकेडमी द्वारा किया जाएगा।

