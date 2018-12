UPSC CDS (I) 2019: वापस लेनी है एप्लिकेशन? ये है पूरा तरीका

UPSC CDS (I) 2019: UPSC Combined Defence Services (CDS exam-I) के एप्लिकेशन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं वे अपने आवेदन वापस ले सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के पास 3 से 10 दिसंबर, 2018 तक का समय होगा। आवेदन वापस लेने के लिए आप upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। बता दें UPSC एप्लिकेशन वापस लेने पर कोई रीफंड नहीं करेगा। चलिए जानते हैं UPSC CDS (I) 2019 के आवेदन वापस लेने का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें। आवेदन वापस लेने के लिए upsconline.nic.in पर जाएं।

होम पेज से “ONLINE REQUEST FOR WITHDRAWAL OF APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC” का लिंक सिलेक्ट करें। अब “To Withdrawal of application Click Here” लिंक पर क्लिक करें। महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें और ‘हां’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी “Registration-Id” सबमिट करें और आगे की प्रक्रिया फॉलो करें। CDS recruitment exam के तहत भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में भर्ती की जाती है। परीक्षा साल में दो बार कराई जाती है। CDS (II) की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब CDS (I) 2019 परीक्षा होगी।

आवेदन वापस लेने के लिए उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल ऐक्टिव रखें। आवेदन वापस लेने की रिक्वेस्ट OTP वेरिफिकेशन के बाद ही स्वीकार की जाएगी जो उम्मीदवार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या मेल पर आएगा। OTP 30 मिनट के लिए ही वैलिड होगा।

