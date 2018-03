UPSC CDS I परीक्षा के नतीजे घोषित, upsc.gov.in पर यूं करें चेक

UPSC CDS 1 Result 2018: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा (I) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने नतीजे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। परीक्षा 4 फरवरी 2018 को आयोजित हुई थी। परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 8261 है। ये उम्मीदवार अगले इंटरव्यू राउंड में जाएंगे। CDS परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती है। UPSC CDS (I) और CDS (II) पास करने वाले उम्मीदवार ही 2019 में शुरू होने वाले कोर्सेज में दाखिला पाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं नतीजे देखने का तरीका। नतीजे देखने के लिए लॉगइन करें वेबसाइट https://www.upsc.gov.in पर। होम पेज पर आपको “Written Result: Combined Defence Services Examination (I), 2018” के लिंक पर क्लिक करना होगा।

क्लिक करने के बाद एक बार फिर से ‘Combined Defence Services Examination (I), 2018’ के पीडीएफ फाइल लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने चयनित उम्मीदवारों की सूची खुल जाएगी। सूची में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। अपना रोल नंबर देखने के लिए “Ctrl+F” टाइप करें। टाइप करने के बाद सर्च बॉक्स में अरना रोल नंबर डालें। लिस्ट में सिर्फ सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर मौजूद हैं। चयनित उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी की रिक्रूटिंग वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर 10 अप्रैल 2018 से पहले कराना होगा। जो उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उन्हें SSB इंटरव्यू के सिलेक्शन सेंटर्स और डेट्स अलॉट की जाएंगी। यह जानकारी उम्मीदवारों को उनके ई-मेल एड्रेस पर मिल जाएगी।

जिन्होंने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं लॉगइन करने में किसी तरह की समस्या होने पर dir-recruiting6-mod@nic.in पर अपनी ई-मेल करें। जो उम्मीदवार परीक्षा क्वॉलिफाई नहीं कर पाए हैं उनकी मार्क शीट वेबसाइट पर OTA के फाइनल रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

इन कोर्सेज में होगा दाखिला:

Indian Military Academy, Dehradun 146th Course- जनवरी 2019

Indian Naval Academy, Ezhimala, Kerala, Course- जनवरी 2019

Air Force Academy, Hyderabad (Pre-Flying) Training Course (205 F(P)- फरवरी 2019

Officers Training Academy, Chennai 109th SSC Course (NT)(for Men)- अप्रैल 2019

Officers Training Academy, Chennai, 23rd SSC Women (Non-Technical)- अप्रैल 2019

