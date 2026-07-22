संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने चयन प्रक्रिया को अधिक आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के मकसद से भर्ती और एग्जाम में कई सुधार किए हैं। आयोग के मुताबिक, UPSC ने 2014 से अब तक अलग-अलग सरकारी नौकरियों में 78,394 कैंडिडेट की भर्ती में मदद की है। साथ ही एग्जाम और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

पसंदीदा एग्जाम सेंटर चुनने का विकल्प

आयोग की ओर से किए गए सुधारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुधार यह है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवारों (PwBD) को अपने पसंदीदा एग्जामिनेशन सेंटर चुनने की परमिशन दी गई है जिससे एग्जामिनेशन प्रोसेस पहले के मुकाबले आसान हुआ है। आयोग ने बताया कि उन्होंने अपॉइंटमेंट में देरी कम करने और सरकारी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए सिलेक्शन के बाद के प्रोसेस को भी आसान बनाया है।

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OTR पोर्टल शुरू किया गया

इसके अलावा आयोग ने आधार और डिजिलॉकर के साथ इंटीग्रेटेड एक वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पोर्टल शुरू किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंडिडेट को एक बार रजिस्टर करने और अलग-अलग UPSC एग्जाम के लिए अप्लाई करते समय अपने वेरिफाइड डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने में मदद करता है, जिससे बार-बार डेटा एंट्री और पेपरवर्क कम होता है।

आधार ऑथेंटिकेशन से क्या हुआ फायदा?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लगभग 94 परसेंट एप्लीकेंट्स ने आधार ऑथेंटिकेशन को चुना, जिससे वेरिफिकेशन जल्दी हो सका और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की संभावना कम हो गई। जिन उम्मीदवारों ने आधार ऑथेंटिकेशन को नहीं चुना उनके नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि और फोटोग्राफ की तुलना कमीशन के रिकॉर्ड से की गई ताकि डुप्लीकेट एप्लीकेशन का पता लगाया जा सके।

एलिजिबिलिटी वेरिफाई करने के लिए AI का इस्तेमाल करना

इसके अलावा जो बड़े सुधार किए गए उनमें से एक है एप्लीकेशन स्टेज पर ही कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करना। पहली बार UPSC ने सिविल सर्विसेज (प्रीलिमिनरी) एग्जामिनेशन 2026 प्रोसेस के दौरान डुप्लीकेट और इनएलिजिबल एप्लीकेशन की पहचान करने के लिए AI का इस्तेमाल किया और एग्जाम से पहले 569 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए। AI-बेस्ड स्क्रूटनी पहले के तरीके से अलग है, जिसमें कैंडिडेट के प्रीलिमिनरी और मेन दोनों एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ इंटरव्यू स्टेज पर ही ऐसी जांच की जाती थी।