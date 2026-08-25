UPSC APFC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर(APFC) के 80 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 11 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। APFC पदों के लिए भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

यह भर्ती UPSC के Special Advertisement No. 52/2026 के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों को ध्यान से जांच लेना चाहिए।

80 पदों पर होगी भर्ती

UPSC APFC भर्ती के तहत कुल 80 रिक्तियां हैं। इनमें 29 पद अनारक्षित (UR), 8 EWS, 18 OBC, 15 SC और 10 ST वर्ग के लिए निर्धारित हैं। वहीं, 3 पद Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। APFC का पद 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के Pay Level-10 में आता है। यह स्थायी पद है और Central Board Group A, Non-Ministerial श्रेणी में आता है।

UPSC APFC Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा को वांछनीय योग्यता के तौर पर रखा गया है।

आयु सीमा

APFC भर्ती में अधिकतम आयु सीमा वर्ग के अनुसार अलग-अलग है:

UR/EWS: 35 वर्ष

OBC: 38 वर्ष

SC/ST: 40 वर्ष

PwBD: अधिकतम 56 वर्ष तक, नियमों के अनुसार अतिरिक्त छूट

आयु की गणना और आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट के लिए आधिकारिक भर्ती विज्ञापन की शर्तें देखना जरूरी है।

क्या होगा APFC का काम?

असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को EPFO से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इनमें प्रवर्तन, रिकवरी, अकाउंट्स, प्रशासन, कैश, कानूनी कार्य, पेंशन और कंप्यूटर से संबंधित काम शामिल हैं। इसके अलावा दावों के निपटारे, जांच, सामान्य प्रशासन, कैश बुक के रखरखाव और बैंक स्टेटमेंट के मिलान जैसे कार्य भी जिम्मेदारियों का हिस्सा होंगे।

UPSC APFC Selection Process: ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन रिक्रूटमेंट टेस्ट (RT) और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यूपीएससी पहले पेन-पेपर मोड में रिक्रूटमेंट टेस्ट आयोजित करेगा। इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। भर्ती परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप च्वाइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी।

परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक-तिहाई अंक काटा जाएगा।

आवेदन शुल्क कितना है?

UPSC APFC भर्ती के लिए महिला, SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। अन्य उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

UPSC APFC Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तारीख आवेदन शुरू 22 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2026 आवेदन का अंतिम समय शाम 6 बजे Recruitment Test 20 दिसंबर 2026 कुल पद 80

UPSC APFC भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार UPSC के भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य दावों से संबंधित जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

ध्यान रखें कि आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस लेने या उसमें बदलाव करने की सुविधा नहीं होगी। इसलिए अंतिम सबमिशन से पहले फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए।